https://ria.ru/20210520/fadeev-1733154547.html

Глава СПЧ прокомментировал идею о привлечении осужденных к работе

Глава СПЧ прокомментировал идею о привлечении осужденных к работе - РИА Новости, 20.05.2021

Глава СПЧ прокомментировал идею о привлечении осужденных к работе

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев, комментируя инициативу главы ФСИН Александра Калашникова активнее использовать... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T16:10

2021-05-20T16:10

2021-05-20T16:10

россия

александр калашников

валерий фадеев

гулаг

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев, комментируя инициативу главы ФСИН Александра Калашникова активнее использовать заключенных для работы в России, заявил, что это может помочь возмещать финансовый ущерб пострадавшим.Ранее Калашников предложил активнее использовать заключенных для работы в России, куда сейчас приглашают трудовых мигрантов. По его словам, "это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия". Он также сообщил, что право попросить замену наказания принудительными работами имеют сейчас 188 тысяч человек."Ещё важная тема – права пострадавших. У нас часто забывают о правах пострадавших, суд присуждает какую-нибудь компенсацию, а ее платить не из чего, у осуждённого нет денег. Это важный аспект, если у осуждённого будет доход, он сможет компенсировать вред, который причинил пострадавшим. Тоже важная тема, очень разносторонняя", - сказал РИА Новости Фадеев.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет позиции по инициативе главы Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова о расширении использования труда осужденных, отметив, что идею надо обсуждать и анализировать.

https://ria.ru/20210520/zaklyuchennye-1733125995.html

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россия, александр калашников, валерий фадеев, гулаг, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), дмитрий песков, общество