https://ria.ru/20210520/f9-1733145171.html

В Сети появились первые отзывы критиков на "Форсаж 9"

В Сети появились первые отзывы критиков на "Форсаж 9" - РИА Новости, 20.05.2021

В Сети появились первые отзывы критиков на "Форсаж 9"

В Сети появились первые отзывы критиков на новый фильм франшизы "Форсаж". В блокбастере не работают законы физики и логики, считают эксперты. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T16:03

2021-05-20T16:03

2021-05-20T16:03

культура

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новости культуры

вин дизель (марк синклер винсент)

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В Сети появились первые отзывы критиков на новый фильм франшизы "Форсаж". В блокбастере не работают законы физики и логики, считают эксперты.Доминик Торетто (Вин Дизель) спасает мир и пытается разобраться с прошлым. Главным злодеем в ленте стал его младший брат Джейкоб (Джон Сина), которого смелый гонщик много лет назад обвинил в убийстве их отца. Оуэн Глейберман из Variety говорит, что фильм строится вокруг семейной драмы, а не вокруг захватывающей миссии, и это не идет на пользу проекту. К тому же персонаж Джона Сины прописан плохо. "Восхитительно смехотворный и пронзительно мелодраматичный, он подпитывается своей же глуповатой энергией, обеспечивая до смешного помпезные погони и бесстыжий фансервис, чтобы зрители провели хорошо время", — уверен Тим Грирсон из Screen International. Но спецэффекты и красивые машины не скрывают, по мнению критика, слабый сюжет. Грирсон думает, что проект "утратил свежесть". "Это самый грандиозный, дикий, игнорирующий гравитацию фильм франшизы, одна из его сцен ближе к финалу совершенно точно заставит вашу челюсть отвиснуть от великолепной безмозглой дерзости происходящего", — пишет Дэвид Эрлих из IndieWire. Алонсо Дуральде из The Wrap понравились спецэффекты. "Масштабные погони и взрывы смешат и вызывают овации, потому что они эффектны и беззастенчиво чрезмерны", — пишет он. Единственное слабое место в фильме — Джон Сина, критик называет его игру занудной и считает, что актер просто не вписался. Российская премьера фильма состоялась 19 мая.

https://ria.ru/20200906/mulan-1576789698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, вин дизель (марк синклер винсент)