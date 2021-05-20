В Сети появились первые отзывы критиков на "Форсаж 9"
© One Race Films (2020)Кадр из трейлера фильма "Форсаж 9"
© One Race Films (2020)
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В Сети появились первые отзывы критиков на новый фильм франшизы "Форсаж". В блокбастере не работают законы физики и логики, считают эксперты.
Доминик Торетто (Вин Дизель) спасает мир и пытается разобраться с прошлым. Главным злодеем в ленте стал его младший брат Джейкоб (Джон Сина), которого смелый гонщик много лет назад обвинил в убийстве их отца.
Оуэн Глейберман из Variety говорит, что фильм строится вокруг семейной драмы, а не вокруг захватывающей миссии, и это не идет на пользу проекту. К тому же персонаж Джона Сины прописан плохо.
"Восхитительно смехотворный и пронзительно мелодраматичный, он подпитывается своей же глуповатой энергией, обеспечивая до смешного помпезные погони и бесстыжий фансервис, чтобы зрители провели хорошо время", — уверен Тим Грирсон из Screen International. Но спецэффекты и красивые машины не скрывают, по мнению критика, слабый сюжет. Грирсон думает, что проект "утратил свежесть".
"Это самый грандиозный, дикий, игнорирующий гравитацию фильм франшизы, одна из его сцен ближе к финалу совершенно точно заставит вашу челюсть отвиснуть от великолепной безмозглой дерзости происходящего", — пишет Дэвид Эрлих из IndieWire.
Алонсо Дуральде из The Wrap понравились спецэффекты. "Масштабные погони и взрывы смешат и вызывают овации, потому что они эффектны и беззастенчиво чрезмерны", — пишет он. Единственное слабое место в фильме — Джон Сина, критик называет его игру занудной и считает, что актер просто не вписался.
Российская премьера фильма состоялась 19 мая.
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