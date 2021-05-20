В Европе договорились о коронавирусных сертификатах
19:56 20.05.2021 (обновлено: 22:03 20.05.2021)
БРЮССЕЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Европейский парламент и Совет Евросоюза в четверг достигли предварительной договоренности по введению коронавирусного сертификата для жителей ЕС, который должен заработать уже в июне, говорится в сообщении Европарламента.
"Переговорщики от Европейского парламента и Совета ЕС сегодня достигли предварительного соглашения по внедрению цифрового сертификата COVID-19 в ЕС", - говорится в заявлении.
Сообщается, что 26 мая по тексту проголосует профильный комитет ЕП по гражданским свободам, окончательное утверждение соглашения по коронавирусным сертификатам для Евросоюза запланировано на пленарной сессии Европарламента 7-10 июня.
Европейская комиссия 17 марта представила законопроект о внедрении в ЕС цифровых коронавирусных сертификатов, которые будут содержать три варианта данных: информацию о прививке против COVID-19, об отрицательном ПЦР-тесте или же о факте перенесенного коронавируса и наличии иммунитета. Исходя из материалов ЕК, речь идет о прививках, централизованно одобренных в ЕС. Однако страны союза будут иметь право признавать у себя и другие вакцины.
Такой сертификат можно будет использовать с помощью мобильного телефона и QR-кода. По замыслу ЕС, сертификаты должны, с одной стороны, исключить дискриминацию, а с другой - позволить ускорить возвращение к свободному передвижению населения между странами союза.
Еврокомиссия предлагала сделать использование COVID-сертификатов внутри ЕС временным - пока Всемирная организация здравоохранения не отменит международную чрезвычайную ситуацию.
Предложение ЕК должно пройти согласование Европарламентом и Советом стран Евросоюза. Еврокомиссия надеется, что система сертификатов заработает уже в июне в начале сезона отпусков