https://ria.ru/20210520/evrosoyuz-1733199662.html

В Европе договорились о коронавирусных сертификатах

В Европе договорились о коронавирусных сертификатах - РИА Новости, 20.05.2021

В Европе договорились о коронавирусных сертификатах

Европейский парламент и Совет Евросоюза в четверг достигли предварительной договоренности по введению коронавирусного сертификата для жителей ЕС, который должен РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T19:56

2021-05-20T19:56

2021-05-20T22:03

коронавирус covid-19

европарламент

еврокомиссия

вакцинация

в мире

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Европейский парламент и Совет Евросоюза в четверг достигли предварительной договоренности по введению коронавирусного сертификата для жителей ЕС, который должен заработать уже в июне, говорится в сообщении Европарламента.Сообщается, что 26 мая по тексту проголосует профильный комитет ЕП по гражданским свободам, окончательное утверждение соглашения по коронавирусным сертификатам для Евросоюза запланировано на пленарной сессии Европарламента 7-10 июня.Европейская комиссия 17 марта представила законопроект о внедрении в ЕС цифровых коронавирусных сертификатов, которые будут содержать три варианта данных: информацию о прививке против COVID-19, об отрицательном ПЦР-тесте или же о факте перенесенного коронавируса и наличии иммунитета. Исходя из материалов ЕК, речь идет о прививках, централизованно одобренных в ЕС. Однако страны союза будут иметь право признавать у себя и другие вакцины.Такой сертификат можно будет использовать с помощью мобильного телефона и QR-кода. По замыслу ЕС, сертификаты должны, с одной стороны, исключить дискриминацию, а с другой - позволить ускорить возвращение к свободному передвижению населения между странами союза.Еврокомиссия предлагала сделать использование COVID-сертификатов внутри ЕС временным - пока Всемирная организация здравоохранения не отменит международную чрезвычайную ситуацию.Предложение ЕК должно пройти согласование Европарламентом и Советом стран Евросоюза. Еврокомиссия надеется, что система сертификатов заработает уже в июне в начале сезона отпусков

https://ria.ru/20210510/evrosoyuz-1731658145.html

https://ria.ru/20210407/vaktsinatsiya-1727139131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, европарламент, еврокомиссия, вакцинация, в мире, евросоюз