https://ria.ru/20210520/evakuatsiya-1733119648.html

Путин поручил эвакуировать желающих уехать из сектора Газа россиян

Путин поручил эвакуировать желающих уехать из сектора Газа россиян - РИА Новости, 20.05.2021

Путин поручил эвакуировать желающих уехать из сектора Газа россиян

Владимир Путин подписал распоряжение об эвакуации россиян и граждан стран СНГ из сектора Газа по их желанию, документ опубликовали на официальном... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T13:14

2021-05-20T13:14

2021-05-20T14:29

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

россия

сектор газа

снг

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Владимир Путин подписал распоряжение об эвакуации россиян и граждан стран СНГ из сектора Газа по их желанию, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации."В связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа в результате военной операции вооруженных сил Государства Израиль предусмотреть эвакуацию выразивших такое пожелание граждан Российской Федерации и граждан государств — участников Содружества Независимых Государств, находящихся в секторе Газа", — говорится в документе.По распоряжению президента, МИД совместно с СВР и МЧС определит сроки и формат эвакуации с учетом развития обстановки в секторе Газа. Министерства обеспечат доставку граждан в Москву.Также глава государства поручил правительству принять все необходимые меры для выполнения указа.Как отметили в российском представительстве при Палестинской национальной администрации, в списках на вывоз уже значатся более 400 человек, маршруты их возвращения прорабатываются.Палестино-израильский конфликт обострился в начале мая после того, как попытка выселить несколько арабских семей из квартала Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме привела к масштабным столкновениям палестинцев и полиции Израиля. После этого между движением ХАМАС и еврейским государством начались военные действия.С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили 4070 ракет, около 610 упали внутри анклава. Система ПРО "Железный купол" перехватила примерно 90 процентов ракет. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 230, среди них 65 несовершеннолетних.

https://ria.ru/20210520/aviaudary-1733057338.html

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Разрушения в городе Газа после израильских бомбардировок Израильские истребители атаковали пять домов командиров ХАМАС в секторе Газа, используемые в качестве "террористической инфраструктуры", сообщила пресс-служба армии. "За последние несколько часов истребители и самолеты армии обороны Израиля атаковали пять штабов террористов ХАМАС по всему сектору Газа. Атакованные дома служили инфраструктурой террористов", - говорится в сообщении. 2021-05-20T13:14 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, россия, сектор газа, снг, владимир путин, в мире