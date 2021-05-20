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Эксперт рассказал, как могут прочитать вашу переписку в Telegram
Эксперт рассказал, как могут прочитать вашу переписку в Telegram - РИА Новости, 20.05.2021
Эксперт рассказал, как могут прочитать вашу переписку в Telegram
Получить доступ к вашим чатам и аккаунту в Telegram может кто угодно - коллега на работе, родственники или любой другой из тех, кто имеет доступ к вашему... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T02:17
2021-05-20T02:17
ольга соколова
telegram (приложение)
технологии
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РИА Новости, 20 мая – РИА Новости. Получить доступ к вашим чатам и аккаунту в Telegram может кто угодно - коллега на работе, родственники или любой другой из тех, кто имеет доступ к вашему телефону. Для этого достаточно вовремя подглядеть код верификации, рассказала агентству "Прайм" партнер агентства по аналитике социальных медиа Digital Guru Ольга Соколова. Проверить, пользовался ли кто-то вашим аккаунтом Telegram можно в разделе безопасности. Владельцу аккаунта следует принудительно завершить сессию.Чтобы защитить свой мессенджер от взлома, необходимо сразу реагировать на уведомления с кодами верификации и вовремя блокировать чужую сессию в настройках телеграмм, считает она. "Злоумышленник в течение суток не сможет разлогинить вас таким же методом. Это сделано Telegram как раз для безопасности и защиты от таких случаев", – заключила эксперт.
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ольга соколова, telegram (приложение), технологии

Эксперт рассказал, как могут прочитать вашу переписку в Telegram

02:17 20.05.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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РИА Новости, 20 мая – РИА Новости. Получить доступ к вашим чатам и аккаунту в Telegram может кто угодно - коллега на работе, родственники или любой другой из тех, кто имеет доступ к вашему телефону. Для этого достаточно вовремя подглядеть код верификации, рассказала агентству "Прайм" партнер агентства по аналитике социальных медиа Digital Guru Ольга Соколова.
Проверить, пользовался ли кто-то вашим аккаунтом Telegram можно в разделе безопасности. Владельцу аккаунта следует принудительно завершить сессию.
Чтобы защитить свой мессенджер от взлома, необходимо сразу реагировать на уведомления с кодами верификации и вовремя блокировать чужую сессию в настройках телеграмм, считает она.
"Злоумышленник в течение суток не сможет разлогинить вас таким же методом. Это сделано Telegram как раз для безопасности и защиты от таких случаев", – заключила эксперт.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 18:57
Сумма штрафов Telegram может увеличиться на 16 миллионов рублей
 
Ольга СоколоваTelegram (приложение)Технологии
 
 
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