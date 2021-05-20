https://ria.ru/20210520/eudupkf-1733058511.html

Эксперт рассказал, как могут прочитать вашу переписку в Telegram

Эксперт рассказал, как могут прочитать вашу переписку в Telegram - РИА Новости, 20.05.2021

Эксперт рассказал, как могут прочитать вашу переписку в Telegram

Получить доступ к вашим чатам и аккаунту в Telegram может кто угодно - коллега на работе, родственники или любой другой из тех, кто имеет доступ к вашему... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T02:17

2021-05-20T02:17

2021-05-20T02:17

ольга соколова

telegram (приложение)

технологии

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РИА Новости, 20 мая – РИА Новости. Получить доступ к вашим чатам и аккаунту в Telegram может кто угодно - коллега на работе, родственники или любой другой из тех, кто имеет доступ к вашему телефону. Для этого достаточно вовремя подглядеть код верификации, рассказала агентству "Прайм" партнер агентства по аналитике социальных медиа Digital Guru Ольга Соколова. Проверить, пользовался ли кто-то вашим аккаунтом Telegram можно в разделе безопасности. Владельцу аккаунта следует принудительно завершить сессию.Чтобы защитить свой мессенджер от взлома, необходимо сразу реагировать на уведомления с кодами верификации и вовремя блокировать чужую сессию в настройках телеграмм, считает она. "Злоумышленник в течение суток не сможет разлогинить вас таким же методом. Это сделано Telegram как раз для безопасности и защиты от таких случаев", – заключила эксперт.

https://ria.ru/20210512/shtraf-1732017939.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга соколова, telegram (приложение), технологии