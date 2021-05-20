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Два индийских штата объявили эпидемию "черной плесени" из-за коронавируса
Два индийских штата объявили эпидемию "черной плесени" из-за коронавируса - РИА Новости, 20.05.2021
Два индийских штата объявили эпидемию "черной плесени" из-за коронавируса
Индийские штаты Раджастан и Телангана объявили об эпидемии мукормикоза – грибкового заболевания, известного как "черная плесень". РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T06:45
2021-05-20T06:45
2021-05-20T08:33
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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 мая – РИА Новости. Индийские штаты Раджастан и Телангана объявили об эпидемии мукормикоза – грибкового заболевания, известного как "черная плесень".Отмечается, что в штате насчитывается около 100 пациентов с этим заболеванием, для них создано специальное отделение в государственной больнице Савай Ман Сингха. Большинство заболевших проживали в районе городов Джайпур, Джодхпур, Сирохи и Кота.Как отметил глава минздрава штата Телангана Сриниваса Рао, на территории штата мукормикоз объявляется заболеванием, "подлежащим уведомлению... в соответствии с Законом об эпидемических заболеваниях 1897 года"."Все государственные и частные медицинские учреждения должны следовать рекомендациям по скринингу, диагностике и лечению мукормикоза, изданным министерством здравоохранения и благосостояния семьи, правительством Индии и индийским Советом медицинских исследований. Кроме того, все государственные и частные медицинские учреждения обязаны сообщать обо всех подозрительных и подтвержденных случаях заболевания в департамент здравоохранения", - отмечается в постановлении правительства Раджастана.Мукормикоз или "черная плесень" - это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет людям, больным диабетом, а также тем, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности коронавирусом.
https://ria.ru/20210519/indiya-1732803468.html
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индия, в мире
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 мая – РИА Новости. Индийские штаты Раджастан и Телангана объявили об эпидемии мукормикоза – грибкового заболевания, известного как "черная плесень".
"Число больных мукормикозом в штате продолжает расти из-за воздействия COVID-19. Мукормикоз проявляется как побочный эффект COVID-19… Уведомляется об эпидемии и заболевании, подлежащем регистрации, по всему штату", - говорится в уведомлении, подписанном главным министром здравоохранения Раджастана Ахилом Аророй.
Отмечается, что в штате насчитывается около 100 пациентов с этим заболеванием, для них создано специальное отделение в государственной больнице Савай Ман Сингха. Большинство заболевших проживали в районе городов Джайпур
, Джодхпур
, Сирохи и Кота.
Как отметил глава минздрава штата Телангана Сриниваса Рао, на территории штата мукормикоз объявляется заболеванием, "подлежащим уведомлению... в соответствии с Законом об эпидемических заболеваниях 1897 года".
"Все государственные и частные медицинские учреждения должны следовать рекомендациям по скринингу, диагностике и лечению мукормикоза, изданным министерством здравоохранения и благосостояния семьи, правительством Индии
и индийским Советом медицинских исследований. Кроме того, все государственные и частные медицинские учреждения обязаны сообщать обо всех подозрительных и подтвержденных случаях заболевания в департамент здравоохранения", - отмечается в постановлении правительства Раджастана.
Мукормикоз или "черная плесень" - это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет людям, больным диабетом, а также тем, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности коронавирусом.