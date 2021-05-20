https://ria.ru/20210520/energetika-1733095812.html

Посол Италии в Москве отметил роль России в энергетическом переходе

Посол Италии в Москве отметил роль России в энергетическом переходе - РИА Новости, 20.05.2021

Посол Италии в Москве отметил роль России в энергетическом переходе

Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано отметил роль всех энергетических главных держав, включая Россию, для перехода на устойчивые источники энергии. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T11:46

2021-05-20T11:46

2021-05-20T11:46

паскуале терраччано

россия

большая двадцатка

италия

в мире

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано отметил роль всех энергетических главных держав, включая Россию, для перехода на устойчивые источники энергии."Поощрение перехода на более устойчивую структуру - это глобальный вызов, который требует очень активной работы от всех сторон. Безусловно, будет играть очень важную роль работа всех энергетических главных держав, включая и Российскую Федерацию", - заявил Терраччано на круглом столе на тему "Энергетический переход: вызовы и возможности итальянских и российских компаний"."Я вижу, что в России разные игроки понимают, что это уже неизбежный процесс", - отметил посол.Посол также напомнил, что Италия является председателем G20 и сопредседателем в партнерстве с Великобританией на саммите по климату COP26, который состоится в Глазго в ноябре 2021 года.

https://ria.ru/20210415/vodorod-1728400459.html

https://ria.ru/20201217/energetika-1589800113.html

россия

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паскуале терраччано, россия, большая двадцатка, италия, в мире