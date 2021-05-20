https://ria.ru/20210520/ekstremizm-1733310596.html

Комитет СФ поддержал проект о запрете избираться причастным к экстремизму

Комитет СФ поддержал проект о запрете избираться причастным к экстремизму - РИА Новости, 21.05.2021

Комитет СФ поддержал проект о запрете избираться причастным к экстремизму

Профильный комитет Совета федерации по конституционному законодательству поддержал концепцию принятого ранее Госдумой в первом чтении законопроекта, лишающего... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-20T23:45

2021-05-20T23:45

2021-05-21T15:07

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общество

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Профильный комитет Совета федерации по конституционному законодательству поддержал концепцию принятого ранее Госдумой в первом чтении законопроекта, лишающего права избираться в парламент тех, кто причастен к деятельности экстремистских объединений, следует из заключения комитета (есть в распоряжении РИА Новости).Госдума приняла 18 мая в первом чтении законопроект о запрете участвовать в выборах в парламент лицам, причастным к деятельности экстремистских общественных или религиозных объединений. Документ предусматривает, что в выборах в Госдуму не имеет права участвовать гражданин, причастный к деятельности организаций, признанных экстремистскими или террористическими.Ранее председатель конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил РИА Новости, что законопроект не должен противоречить Конституции и поэтому потребует "существенной доработки".Как отмечается в официальном заключении комитета Совфеда, направленном в Госдуму, целью законопроекта является недопущение во власть лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности. Это, отмечают сенаторы, согласуется с правовой позицией Конституционного суда РФ, согласно которой "любая дифференциация, приводящая к различиям в правах и обязанностях субъектов избирательного права отношений, допустимо, лишь если она объективно оправдана, обоснована и преследует конституционно значимые цели, а используемые для достижения этих целей правовые средства соразмерны им".Вместе с тем конституционный комитет Совфеда отмечает, что в целях исключения необоснованного распространения предлагаемого ограничения на лиц, в действиях которых отсутствуют признаки противоправности деяния, "критерии причастности лица к деятельности экстремистской или террористической организации необходимо дополнительно конкретизировать".Сенаторы также отмечают, что нормы законопроекта предлагается распространить на отношения, возникшие до вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации."Придание закону обратной силы допускается в отраслевом законодательстве: гражданском, уголовном, административном, трудовом, налоговом. При этом предлагаемое проектом федерального закона регулирование не вступает в противоречие с положениями статьи 54 Конституции, согласно которым закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет, так как в законопроекте не идёт речь об установлении дополнительной ответственностью, а об ограничении прав лиц",- отмечается в заключении.С учётом изложенных замечаний комитет поддерживает концепцию представленного проекта федерального закона,

https://ria.ru/20210519/vybory-1733036277.html

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россия, андрей клишас, госдума рф, общество