https://ria.ru/20210520/eksport-1733101102.html

Москва увеличила зарубежный экспорт мясной продукции на 14%

Москва увеличила зарубежный экспорт мясной продукции на 14% - РИА Новости, 20.05.2021

Москва увеличила зарубежный экспорт мясной продукции на 14%

Столичные производители мясной продукции по итогам 2020 года поставили за рубеж товаров на 81,8 миллиона долларов, что на 13,6% больше, чем годом ранее,... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T12:11

2021-05-20T12:11

2021-05-20T12:11

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

александр прохоров

москва

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Столичные производители мясной продукции по итогам 2020 года поставили за рубеж товаров на 81,8 миллиона долларов, что на 13,6% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Основными покупателями мясной продукции, произведенной в Москве, стали Казахстан, Китай и Гонконг. На эти направления пришлось более половины всего московского экспорта мяса – 64,4%", - уточнил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении. Так, по итогам прошлого года Казахстан импортировал столичной продукции на 26,3 миллиона долларов, что почти на 140% больше, чем в 2019 году, Гонконг – на 13,4 миллиона долларов (рост почти на 80%), Китай – на 12,9 миллиона долларов США (рост на 18%). Таким образом, самым крупным рынком сбыта московской мясной продукции стал Казахстан. Его доля в экспорте Москвы составила 32%. По данным департамента, мясо и субпродукты птицы являются наиболее экспортируемой категорией мясных товаров среди московских компаний. В 2020 году экспорт продукции из птицы достиг 40,8 миллиона долларов и составил почти 50% от всего московского экспорта мяса. Также к популярной столичной продукции на зарубежных рынках относится замороженная говядина, баранина, мороженные свиные субпродукты и свинина.

https://ria.ru/20210419/proizvodstvo-1728905332.html

москва

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александр прохоров, москва