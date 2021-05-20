https://ria.ru/20210520/eksport-1733101102.html
Москва увеличила зарубежный экспорт мясной продукции на 14%
Москва увеличила зарубежный экспорт мясной продукции на 14% - РИА Новости, 20.05.2021
Москва увеличила зарубежный экспорт мясной продукции на 14%
Столичные производители мясной продукции по итогам 2020 года поставили за рубеж товаров на 81,8 миллиона долларов, что на 13,6% больше, чем годом ранее,... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T12:11
2021-05-20T12:11
2021-05-20T12:11
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603251451_0:23:3117:1776_1920x0_80_0_0_21ca7ce7f0a8d406237a422082973ddb.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Столичные производители мясной продукции по итогам 2020 года поставили за рубеж товаров на 81,8 миллиона долларов, что на 13,6% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Основными покупателями мясной продукции, произведенной в Москве, стали Казахстан, Китай и Гонконг. На эти направления пришлось более половины всего московского экспорта мяса – 64,4%", - уточнил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении. Так, по итогам прошлого года Казахстан импортировал столичной продукции на 26,3 миллиона долларов, что почти на 140% больше, чем в 2019 году, Гонконг – на 13,4 миллиона долларов (рост почти на 80%), Китай – на 12,9 миллиона долларов США (рост на 18%). Таким образом, самым крупным рынком сбыта московской мясной продукции стал Казахстан. Его доля в экспорте Москвы составила 32%. По данным департамента, мясо и субпродукты птицы являются наиболее экспортируемой категорией мясных товаров среди московских компаний. В 2020 году экспорт продукции из птицы достиг 40,8 миллиона долларов и составил почти 50% от всего московского экспорта мяса. Также к популярной столичной продукции на зарубежных рынках относится замороженная говядина, баранина, мороженные свиные субпродукты и свинина.
https://ria.ru/20210419/proizvodstvo-1728905332.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603251451_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_72ae6027407c4b11c60ad3f2859062f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр прохоров, москва
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Столичные производители мясной продукции по итогам 2020 года поставили за рубеж товаров на 81,8 миллиона долларов, что на 13,6% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Основными покупателями мясной продукции, произведенной в Москве, стали Казахстан, Китай и Гонконг. На эти направления пришлось более половины всего московского экспорта мяса – 64,4%", - уточнил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
, слова которого приводятся в сообщении.
Так, по итогам прошлого года Казахстан импортировал столичной продукции на 26,3 миллиона долларов, что почти на 140% больше, чем в 2019 году, Гонконг – на 13,4 миллиона долларов (рост почти на 80%), Китай – на 12,9 миллиона долларов США (рост на 18%).
Таким образом, самым крупным рынком сбыта московской мясной продукции стал Казахстан. Его доля в экспорте Москвы составила 32%.
"Больше всего в Казахстан Москва поставила мяса и субпродуктов птицы. Поставки этого вида продукции по отношению к 2019 году увеличились на 185%. Кроме этих товаров Москва также экспортирует в Казахстан замороженную продукцию из говядины и свежее свиное мясо", – добавил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
По данным департамента, мясо и субпродукты птицы являются наиболее экспортируемой категорией мясных товаров среди московских компаний. В 2020 году экспорт продукции из птицы достиг 40,8 миллиона долларов и составил почти 50% от всего московского экспорта мяса. Также к популярной столичной продукции на зарубежных рынках относится замороженная говядина, баранина, мороженные свиные субпродукты и свинина.