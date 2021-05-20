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Египет начал брать плату за туристические визы

Египет начал брать плату за туристические визы - РИА Новости, 20.05.2021

Египет начал брать плату за туристические визы

Прибывающие на популярные египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх туристы теперь должны платить за визу, сообщает "Турпром". РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T15:46

2021-05-20T15:46

2021-05-20T15:46

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Прибывающие на популярные египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх туристы теперь должны платить за визу, сообщает "Турпром".В стране завершился промо-период по оформлению бесплатных виз для иностранных гостей. Теперь каждый отдыхающий должен заплатить за нее 25 долларов.В прошлом году для стимуляции спроса кабинет министров Египта одобрил предложение об освобождении туристов, которые приезжают на курорты Красного моря от уплаты визовых сборов во время пандемии. Акция действовала с 1 ноября 2020 года по 30 апреля 2021 года.Работники турфирм призвали правительство Египта продлить льготный период до начала следующего зимнего туристического сезона, который обычно начинается 1 ноября. Эта мера способствовала бы поддержке отрасли, сильно пострадавшей в результате ковидных ограничений. Но сбор за въезд в страну все же был введен.Для получения визы путешественникам необходимо представить загранпаспорт, которые будет действовать еще не менее полугода после визита, и туристический ваучер. По прилету гостям из России в паспорт вклеивается виза в виде марки. Срок ее действия — один месяц.

https://ria.ru/20210520/egipet-1733124202.html

https://ria.ru/20210520/makedoniya-1732936153.html

красное море

хургада

шарм-эш-шейх

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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