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Туризм
https://ria.ru/20210520/egipet-1733142798.html
Египет начал брать плату за туристические визы
Египет начал брать плату за туристические визы - РИА Новости, 20.05.2021
Египет начал брать плату за туристические визы
Прибывающие на популярные египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх туристы теперь должны платить за визу, сообщает "Турпром". РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T15:46
2021-05-20T15:46
куда можно лететь
куда поехать
туризм
коронавирус covid-19
туризм
визы
красное море
новости - туризм
хургада
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Прибывающие на популярные египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх туристы теперь должны платить за визу, сообщает "Турпром".В стране завершился промо-период по оформлению бесплатных виз для иностранных гостей. Теперь каждый отдыхающий должен заплатить за нее 25 долларов.В прошлом году для стимуляции спроса кабинет министров Египта одобрил предложение об освобождении туристов, которые приезжают на курорты Красного моря от уплаты визовых сборов во время пандемии. Акция действовала с 1 ноября 2020 года по 30 апреля 2021 года.Работники турфирм призвали правительство Египта продлить льготный период до начала следующего зимнего туристического сезона, который обычно начинается 1 ноября. Эта мера способствовала бы поддержке отрасли, сильно пострадавшей в результате ковидных ограничений. Но сбор за въезд в страну все же был введен.Для получения визы путешественникам необходимо представить загранпаспорт, которые будет действовать еще не менее полугода после визита, и туристический ваучер. По прилету гостям из России в паспорт вклеивается виза в виде марки. Срок ее действия — один месяц.
https://ria.ru/20210520/egipet-1733124202.html
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куда можно лететь, куда поехать, коронавирус covid-19, туризм, визы, красное море, новости - туризм, хургада, шарм-эш-шейх, египет

Египет начал брать плату за туристические визы

15:46 20.05.2021
 
© РИА Новости / Надим Зуауи / Перейти в фотобанкВ международном аэропорту Шарм-эш-Шейх
В международном аэропорту Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Надим Зуауи
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Прибывающие на популярные египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх туристы теперь должны платить за визу, сообщает "Турпром".
В стране завершился промо-период по оформлению бесплатных виз для иностранных гостей. Теперь каждый отдыхающий должен заплатить за нее 25 долларов.
В прошлом году для стимуляции спроса кабинет министров Египта одобрил предложение об освобождении туристов, которые приезжают на курорты Красного моря от уплаты визовых сборов во время пандемии. Акция действовала с 1 ноября 2020 года по 30 апреля 2021 года.
Работники турфирм призвали правительство Египта продлить льготный период до начала следующего зимнего туристического сезона, который обычно начинается 1 ноября. Эта мера способствовала бы поддержке отрасли, сильно пострадавшей в результате ковидных ограничений. Но сбор за въезд в страну все же был введен.
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Для получения визы путешественникам необходимо представить загранпаспорт, которые будет действовать еще не менее полугода после визита, и туристический ваучер.
По прилету гостям из России в паспорт вклеивается виза в виде марки. Срок ее действия — один месяц.
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Туризмкуда можно лететькуда поехатьКоронавирус COVID-19ТуризмвизыКрасное мореНовости - ТуризмХургадаШарм-эш-ШейхЕгипет
 
 
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