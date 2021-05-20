https://ria.ru/20210520/egipet-1733124202.html

Власти Египта опубликовали правила отдыха для туристов

Власти Египта опубликовали правила отдыха для туристов - РИА Новости, 20.05.2021

Власти Египта опубликовали правила отдыха для туристов

Власти Египта разослали туроператорам последнюю версию "Правил в связи с восстановлением туризма" в стране, сообщает АТОР. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T13:50

2021-05-20T13:50

2021-05-20T15:20

куда можно лететь

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туристы

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Власти Египта разослали туроператорам последнюю версию "Правил в связи с восстановлением туризма" в стране, сообщает АТОР.В документе Египетского управления по продвижению туризма говорится, что все прибывающие в республику обязаны предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сданного не позднее 72 часов до вылета.Люди, прилетевшие в аэропорты Шарм-эш-Шейха, Табы, Хургады, Марса-Алама и Луксора, могут сдать анализ на месте. Его стоимость — 30 долларов наличными.После этого путешественники отправятся в отель. Если результат теста окажется положительным, то их поселят в отдельные номера, покрыв расходы по проживанию и питанию.По правилам каждая гостиница, принимающая отдыхающих, должна выделить отдельный этаж для переносящих коронавирус в легкой форме. Туристов, находящихся в критическом состоянии, госпитализируют. Местный Минздрав покроет расходы на медикаменты и лечение.Те, кто контактировал с инфицированными, могут пройти бесплатное медицинское обследование и оставаться в отеле без дополнительных трат до окончания карантина.Также в документе прописано, где отдыхающие должны находиться в масках: на борту самолета, в аэропорту, во время трансфера и на экскурсиях в музеях, а также при поездке в лифте в гостинице.

https://ria.ru/20210423/egipet-1729509023.html

https://ria.ru/20210520/makedoniya-1732936153.html

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луксор

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