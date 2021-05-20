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Туризм
https://ria.ru/20210520/egipet-1733124202.html
Власти Египта опубликовали правила отдыха для туристов
Власти Египта опубликовали правила отдыха для туристов - РИА Новости, 20.05.2021
Власти Египта опубликовали правила отдыха для туристов
Власти Египта разослали туроператорам последнюю версию "Правил в связи с восстановлением туризма" в стране, сообщает АТОР. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T13:50
2021-05-20T15:20
куда можно лететь
куда поехать
туристы
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых
туризм
коронавирус covid-19
туризм
гостиницы
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Власти Египта разослали туроператорам последнюю версию "Правил в связи с восстановлением туризма" в стране, сообщает АТОР.В документе Египетского управления по продвижению туризма говорится, что все прибывающие в республику обязаны предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сданного не позднее 72 часов до вылета.Люди, прилетевшие в аэропорты Шарм-эш-Шейха, Табы, Хургады, Марса-Алама и Луксора, могут сдать анализ на месте. Его стоимость — 30 долларов наличными.После этого путешественники отправятся в отель. Если результат теста окажется положительным, то их поселят в отдельные номера, покрыв расходы по проживанию и питанию.По правилам каждая гостиница, принимающая отдыхающих, должна выделить отдельный этаж для переносящих коронавирус в легкой форме. Туристов, находящихся в критическом состоянии, госпитализируют. Местный Минздрав покроет расходы на медикаменты и лечение.Те, кто контактировал с инфицированными, могут пройти бесплатное медицинское обследование и оставаться в отеле без дополнительных трат до окончания карантина.Также в документе прописано, где отдыхающие должны находиться в масках: на борту самолета, в аэропорту, во время трансфера и на экскурсиях в музеях, а также при поездке в лифте в гостинице.
https://ria.ru/20210423/egipet-1729509023.html
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хургада
шарм-эш-шейх
египет
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куда можно лететь, куда поехать, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых, коронавирус covid-19, туризм, гостиницы, отели, новости - туризм, хургада, шарм-эш-шейх, египет, луксор

Власти Египта опубликовали правила отдыха для туристов

13:50 20.05.2021 (обновлено: 15:20 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОдна из улиц в Шарм-эль-Шейхе
Одна из улиц в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Власти Египта разослали туроператорам последнюю версию "Правил в связи с восстановлением туризма" в стране, сообщает АТОР.
В документе Египетского управления по продвижению туризма говорится, что все прибывающие в республику обязаны предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сданного не позднее 72 часов до вылета.
Люди, прилетевшие в аэропорты Шарм-эш-Шейха, Табы, Хургады, Марса-Алама и Луксора, могут сдать анализ на месте. Его стоимость — 30 долларов наличными.
После этого путешественники отправятся в отель. Если результат теста окажется положительным, то их поселят в отдельные номера, покрыв расходы по проживанию и питанию.
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Те, кто контактировал с инфицированными, могут пройти бесплатное медицинское обследование и оставаться в отеле без дополнительных трат до окончания карантина.
Также в документе прописано, где отдыхающие должны находиться в масках: на борту самолета, в аэропорту, во время трансфера и на экскурсиях в музеях, а также при поездке в лифте в гостинице.
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Туризмкуда можно лететькуда поехатьтуристыАссоциация туроператоров России (АТОР)ОтдыхКоронавирус COVID-19ТуризмГостиницыОтелиНовости - ТуризмХургадаШарм-эш-ШейхЕгипетЛуксор
 
 
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