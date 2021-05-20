https://ria.ru/20210520/dtp-1733076297.html

В Алтайском крае в ДТП со скорой погиб фельдшер

В Алтайском крае в ДТП со скорой погиб фельдшер - РИА Новости, 20.05.2021

В Алтайском крае в ДТП со скорой погиб фельдшер

Фельдшер погиб в ДТП с машиной скорой помощи на Чуйском тракте в Алтайском крае, ещё трое человек получили травмы и находятся в стабильно тяжёлом состоянии,... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T09:59

2021-05-20T09:59

2021-05-20T09:59

toyota hilux

ульяновский автомобильный завод (уаз)

новосибирск

первомайский район

алтайский край

происшествия

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БАРНАУЛ, 20 мая - РИА Новости. Фельдшер погиб в ДТП с машиной скорой помощи на Чуйском тракте в Алтайском крае, ещё трое человек получили травмы и находятся в стабильно тяжёлом состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве региона."Скорая помощь возвращалась по Чуйскому тракту с обслуженного вызова без пациента. В результате ДТП на месте погиб фельдшер. Трое пострадавших доставлены в краевую больницу скорой медицинской помощи в Барнаул, состояние - стабильно тяжёлое", - заявили в министерстве.По предварительным данным МВД по Алтайскому краю, авария произошла около 4 часов 55 минут утра (0.55 мск) на Чуйском тракте в Первомайском районе."Водитель - мужчина 1984 года рождения, управляя автомобилем Toyota Hilux, при движении со стороны города Новосибирска в направлении города Барнаула допустил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем УАЗ-39623 (скорая медицинская помощь), под управлением водителя - мужчины 1974 года рождения. От удара скорую медицинскую помощь отбросило в правый кювет с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении МВД.Отмечается, что пассажир скорой 1988 года рождения умер на месте."Оба водителя и пассажир УАЗ - женщина 1982 года рождения - получили телесные повреждения различной степени тяжести. В настоящее время они госпитализированы. На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства произошедшего", - информируют в ведомстве.

https://ria.ru/20210303/dtp-1599792789.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210123/avariya-1594288011.html

новосибирск

первомайский район

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

toyota hilux, ульяновский автомобильный завод (уаз), новосибирск, первомайский район , алтайский край, происшествия