В Алтайском крае в ДТП со скорой погиб фельдшер
© РИА Новости / Виктория Виатрис / Перейти в фотобанкСотрудники скорой помощи у жилого дома на улице Зеленой в Химках, пострадавшего от взрыва
БАРНАУЛ, 20 мая - РИА Новости. Фельдшер погиб в ДТП с машиной скорой помощи на Чуйском тракте в Алтайском крае, ещё трое человек получили травмы и находятся в стабильно тяжёлом состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
"Скорая помощь возвращалась по Чуйскому тракту с обслуженного вызова без пациента. В результате ДТП на месте погиб фельдшер. Трое пострадавших доставлены в краевую больницу скорой медицинской помощи в Барнаул, состояние - стабильно тяжёлое", - заявили в министерстве.
3 марта, 17:28В Челябинской области пациент скорой погиб в ДТП
По предварительным данным МВД по Алтайскому краю, авария произошла около 4 часов 55 минут утра (0.55 мск) на Чуйском тракте в Первомайском районе.
"Водитель - мужчина 1984 года рождения, управляя автомобилем Toyota Hilux, при движении со стороны города Новосибирска в направлении города Барнаула допустил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем УАЗ-39623 (скорая медицинская помощь), под управлением водителя - мужчины 1974 года рождения. От удара скорую медицинскую помощь отбросило в правый кювет с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении МВД.
Отмечается, что пассажир скорой 1988 года рождения умер на месте.
"Оба водителя и пассажир УАЗ - женщина 1982 года рождения - получили телесные повреждения различной степени тяжести. В настоящее время они госпитализированы. На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства произошедшего", - информируют в ведомстве.