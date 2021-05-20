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В Алтайском крае в ДТП со скорой погиб фельдшер
В Алтайском крае в ДТП со скорой погиб фельдшер - РИА Новости, 20.05.2021
В Алтайском крае в ДТП со скорой погиб фельдшер
Фельдшер погиб в ДТП с машиной скорой помощи на Чуйском тракте в Алтайском крае, ещё трое человек получили травмы и находятся в стабильно тяжёлом состоянии,... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T09:59
2021-05-20T09:59
toyota hilux
ульяновский автомобильный завод (уаз)
новосибирск
первомайский район
алтайский край
происшествия
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БАРНАУЛ, 20 мая - РИА Новости. Фельдшер погиб в ДТП с машиной скорой помощи на Чуйском тракте в Алтайском крае, ещё трое человек получили травмы и находятся в стабильно тяжёлом состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве региона."Скорая помощь возвращалась по Чуйскому тракту с обслуженного вызова без пациента. В результате ДТП на месте погиб фельдшер. Трое пострадавших доставлены в краевую больницу скорой медицинской помощи в Барнаул, состояние - стабильно тяжёлое", - заявили в министерстве.По предварительным данным МВД по Алтайскому краю, авария произошла около 4 часов 55 минут утра (0.55 мск) на Чуйском тракте в Первомайском районе."Водитель - мужчина 1984 года рождения, управляя автомобилем Toyota Hilux, при движении со стороны города Новосибирска в направлении города Барнаула допустил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем УАЗ-39623 (скорая медицинская помощь), под управлением водителя - мужчины 1974 года рождения. От удара скорую медицинскую помощь отбросило в правый кювет с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении МВД.Отмечается, что пассажир скорой 1988 года рождения умер на месте."Оба водителя и пассажир УАЗ - женщина 1982 года рождения - получили телесные повреждения различной степени тяжести. В настоящее время они госпитализированы. На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства произошедшего", - информируют в ведомстве.
https://ria.ru/20210303/dtp-1599792789.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210123/avariya-1594288011.html
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первомайский район
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toyota hilux, ульяновский автомобильный завод (уаз), новосибирск, первомайский район , алтайский край, происшествия

В Алтайском крае в ДТП со скорой погиб фельдшер

09:59 20.05.2021
 
© РИА Новости / Виктория Виатрис / Перейти в фотобанкСотрудники скорой помощи у жилого дома на улице Зеленой в Химках, пострадавшего от взрыва
Сотрудники скорой помощи у жилого дома на улице Зеленой в Химках, пострадавшего от взрыва - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Виктория Виатрис
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БАРНАУЛ, 20 мая - РИА Новости. Фельдшер погиб в ДТП с машиной скорой помощи на Чуйском тракте в Алтайском крае, ещё трое человек получили травмы и находятся в стабильно тяжёлом состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
"Скорая помощь возвращалась по Чуйскому тракту с обслуженного вызова без пациента. В результате ДТП на месте погиб фельдшер. Трое пострадавших доставлены в краевую больницу скорой медицинской помощи в Барнаул, состояние - стабильно тяжёлое", - заявили в министерстве.
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По предварительным данным МВД по Алтайскому краю, авария произошла около 4 часов 55 минут утра (0.55 мск) на Чуйском тракте в Первомайском районе.
"Водитель - мужчина 1984 года рождения, управляя автомобилем Toyota Hilux, при движении со стороны города Новосибирска в направлении города Барнаула допустил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем УАЗ-39623 (скорая медицинская помощь), под управлением водителя - мужчины 1974 года рождения. От удара скорую медицинскую помощь отбросило в правый кювет с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении МВД.
Отмечается, что пассажир скорой 1988 года рождения умер на месте.
"Оба водителя и пассажир УАЗ - женщина 1982 года рождения - получили телесные повреждения различной степени тяжести. В настоящее время они госпитализированы. На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства произошедшего", - информируют в ведомстве.
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Toyota HiluxУльяновский автомобильный завод (УАЗ)НовосибирскПервомайский районАлтайский крайПроисшествия
 
 
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