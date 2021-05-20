https://ria.ru/20210520/dtp-1733063207.html

В ЯНАО водитель наехал на двух подростков на пешеходном переходе

В ЯНАО водитель наехал на двух подростков на пешеходном переходе - РИА Новости, 20.05.2021

В ЯНАО водитель наехал на двух подростков на пешеходном переходе

Водитель за рулем иномарки в Новом Уренгое (ЯНАО) наехал на двух подростков, переходивших дорогу по "зебре", один из них госпитализирован, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T07:12

2021-05-20T07:12

2021-05-20T07:12

новый уренгой

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 мая - РИА Новости. Водитель за рулем иномарки в Новом Уренгое (ЯНАО) наехал на двух подростков, переходивших дорогу по "зебре", один из них госпитализирован, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД.В управлении ГИБДД также уточнили, что уголовное дело не возбуждалось, однако в связи с аварией вынесено определение об административном правонарушении."Будут соответствующие запросы, и по результатам тяжести последствий будут приняты решения в отношении водителя", - пояснил представитель ведомства. Он также добавил, что водитель иномарки, согласно предварительным данным, был трезв.

https://ria.ru/20210519/dtp-1732890903.html

новый уренгой

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый уренгой, происшествия