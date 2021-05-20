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В ЯНАО водитель наехал на двух подростков на пешеходном переходе
В ЯНАО водитель наехал на двух подростков на пешеходном переходе - РИА Новости, 20.05.2021
В ЯНАО водитель наехал на двух подростков на пешеходном переходе
Водитель за рулем иномарки в Новом Уренгое (ЯНАО) наехал на двух подростков, переходивших дорогу по "зебре", один из них госпитализирован, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T07:12
2021-05-20T07:12
новый уренгой
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 мая - РИА Новости. Водитель за рулем иномарки в Новом Уренгое (ЯНАО) наехал на двух подростков, переходивших дорогу по "зебре", один из них госпитализирован, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД.В управлении ГИБДД также уточнили, что уголовное дело не возбуждалось, однако в связи с аварией вынесено определение об административном правонарушении."Будут соответствующие запросы, и по результатам тяжести последствий будут приняты решения в отношении водителя", - пояснил представитель ведомства. Он также добавил, что водитель иномарки, согласно предварительным данным, был трезв.
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новый уренгой, происшествия

В ЯНАО водитель наехал на двух подростков на пешеходном переходе

07:12 20.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 мая - РИА Новости. Водитель за рулем иномарки в Новом Уренгое (ЯНАО) наехал на двух подростков, переходивших дорогу по "зебре", один из них госпитализирован, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД.
"Авария произошла в среду около 19.30 (17.30) на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Дружбы Народов. Водитель автомобиля Hyundai Solaris не предоставил преимущество двум пешеходам 2005 и 2006 годов рождения, когда они переходили дорогу. Одному пешеходу оказана разовая медицинская помощь, второй госпитализирован с подозрением на перелом", - сказал собеседник агентства.
В управлении ГИБДД также уточнили, что уголовное дело не возбуждалось, однако в связи с аварией вынесено определение об административном правонарушении.
"Будут соответствующие запросы, и по результатам тяжести последствий будут приняты решения в отношении водителя", - пояснил представитель ведомства. Он также добавил, что водитель иномарки, согласно предварительным данным, был трезв.
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