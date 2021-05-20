В ЯНАО водитель наехал на двух подростков на пешеходном переходе
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 мая - РИА Новости. Водитель за рулем иномарки в Новом Уренгое (ЯНАО) наехал на двух подростков, переходивших дорогу по "зебре", один из них госпитализирован, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД.
"Авария произошла в среду около 19.30 (17.30) на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Дружбы Народов. Водитель автомобиля Hyundai Solaris не предоставил преимущество двум пешеходам 2005 и 2006 годов рождения, когда они переходили дорогу. Одному пешеходу оказана разовая медицинская помощь, второй госпитализирован с подозрением на перелом", - сказал собеседник агентства.
В управлении ГИБДД также уточнили, что уголовное дело не возбуждалось, однако в связи с аварией вынесено определение об административном правонарушении.
"Будут соответствующие запросы, и по результатам тяжести последствий будут приняты решения в отношении водителя", - пояснил представитель ведомства. Он также добавил, что водитель иномарки, согласно предварительным данным, был трезв.