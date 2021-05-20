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В российском лесу нашли драгоценности на 160 миллионов рублей
В российском лесу нашли драгоценности на 160 миллионов рублей - РИА Новости, 20.05.2021
В российском лесу нашли драгоценности на 160 миллионов рублей
Полицейские в Татарстане обнаружили и изъяли четыре мешка с драгоценностями, похищенными гражданином Колумбии в 2018 году у одной из ювелирных компаний при... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T20:48
2021-05-20T21:26
россия
ирина волк
аргентина
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
республика татарстан (татарстан)
казань
колумбия
происшествия
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КАЗАНЬ, 20 мая — РИА Новости. Полицейские в Татарстане обнаружили и изъяли четыре мешка с драгоценностями, похищенными гражданином Колумбии в 2018 году у одной из ювелирных компаний при погрузке после участия в выставке в Казани, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В июле 2018 года на территории Казанской ярмарки при погрузке партии драгоценностей, принадлежащих одной из российских ювелирных компаний, был похищен чемодан с сертифицированными бриллиантами и украшениями на общую сумму свыше 160 миллионов рублей. Пропажа товара обнаружилась в аэропорту. Личность предполагаемого похитителя была установлена, им оказался гражданин Колумбии Валеро Валеро Эдгар Алехандро. По версии следствия, он участвовал в упаковке багажа. Заочно ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В сентябре 2019 года обвиняемого задержали на территории Аргентины, в марте 2021 года экстрадировали в Россию, а в апреле доставили из Москвы в Татарстан."Колумбиец признался, что похищенные изделия он закопал в лесополосе одного из районов Казани. В связи с тем, что место тайника обвиняемый точно не указал, полицейским пришлось исследовать большой участок местности. В результате обнаружено и изъято четыре мешка с драгоценностями. В ближайшее время изъятые драгоценности будут переданы законному владельцу", — сказала Волк.
https://ria.ru/20210426/koltso-1730022688.html
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республика татарстан (татарстан)
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россия, ирина волк, аргентина, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика татарстан (татарстан), казань, колумбия, происшествия

В российском лесу нашли драгоценности на 160 миллионов рублей

20:48 20.05.2021 (обновлено: 21:26 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КАЗАНЬ, 20 мая — РИА Новости. Полицейские в Татарстане обнаружили и изъяли четыре мешка с драгоценностями, похищенными гражданином Колумбии в 2018 году у одной из ювелирных компаний при погрузке после участия в выставке в Казани, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В июле 2018 года на территории Казанской ярмарки при погрузке партии драгоценностей, принадлежащих одной из российских ювелирных компаний, был похищен чемодан с сертифицированными бриллиантами и украшениями на общую сумму свыше 160 миллионов рублей. Пропажа товара обнаружилась в аэропорту. Личность предполагаемого похитителя была установлена, им оказался гражданин Колумбии Валеро Валеро Эдгар Алехандро. По версии следствия, он участвовал в упаковке багажа. Заочно ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В сентябре 2019 года обвиняемого задержали на территории Аргентины, в марте 2021 года экстрадировали в Россию, а в апреле доставили из Москвы в Татарстан.
"Колумбиец признался, что похищенные изделия он закопал в лесополосе одного из районов Казани. В связи с тем, что место тайника обвиняемый точно не указал, полицейским пришлось исследовать большой участок местности. В результате обнаружено и изъято четыре мешка с драгоценностями. В ближайшее время изъятые драгоценности будут переданы законному владельцу", — сказала Волк.
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РоссияИрина ВолкАргентинаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Республика Татарстан (Татарстан)КазаньКолумбияПроисшествия
 
 
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