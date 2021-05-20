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В Киеве дали прогноз по мирному процессу в Донбассе
В Киеве дали прогноз по мирному процессу в Донбассе - РИА Новости, 20.05.2021
В Киеве дали прогноз по мирному процессу в Донбассе
Ситуация с мирным процессом в Донбассе прояснится в октябре, считает советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе, советник главы офиса... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T23:57
2021-05-20T23:57
алексей арестович
донбасс
госдума рф
владимир зеленский
джо байден
германия
сша
в мире
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КИЕВ, 20 мая – РИА Новости. Ситуация с мирным процессом в Донбассе прояснится в октябре, считает советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович.По его словам, есть моменты, которые могут повлиять на ситуацию в регионе. В частности, он считает, что встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина "много что решит"."Второе - это возможная встреча Зеленского с Путиным. Она также может многое решить или не решить", - сказал Арестович в эфире телеканала "Украина 24"По его мнению, смена канцлера Германии и выборы в российскую Госдуму также могут сыграть роль в этом процессе."Первого октября станет понятно, куда и что дальше с мирным процессом", - отметил Арестович и аргументировал такой срок тем, что учения "Запад-2021" пройдут близ украинских границ в сентябре.
https://radiosputnik.ria.ru/20210520/donbass-1733164039.html
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алексей арестович , донбасс, госдума рф, владимир зеленский, джо байден, германия, сша, в мире

В Киеве дали прогноз по мирному процессу в Донбассе

23:57 20.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка
Разбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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КИЕВ, 20 мая – РИА Новости. Ситуация с мирным процессом в Донбассе прояснится в октябре, считает советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович.
По его словам, есть моменты, которые могут повлиять на ситуацию в регионе. В частности, он считает, что встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина "много что решит".
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам второго года своей работы на авиазаводе Антонов - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
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"Второе - это возможная встреча Зеленского с Путиным. Она также может многое решить или не решить", - сказал Арестович в эфире телеканала "Украина 24"
По его мнению, смена канцлера Германии и выборы в российскую Госдуму также могут сыграть роль в этом процессе.
"Первого октября станет понятно, куда и что дальше с мирным процессом", - отметил Арестович и аргументировал такой срок тем, что учения "Запад-2021" пройдут близ украинских границ в сентябре.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам второго года своей работы на авиазаводе Антонов - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
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Алексей АрестовичДонбассГосдума РФВладимир ЗеленскийДжо БайденГерманияСШАВ мире
 
 
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