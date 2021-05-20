https://ria.ru/20210520/donbass-1733217846.html

В Киеве дали прогноз по мирному процессу в Донбассе

В Киеве дали прогноз по мирному процессу в Донбассе - РИА Новости, 20.05.2021

В Киеве дали прогноз по мирному процессу в Донбассе

Ситуация с мирным процессом в Донбассе прояснится в октябре, считает советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе, советник главы офиса... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T23:57

2021-05-20T23:57

2021-05-20T23:57

алексей арестович

донбасс

госдума рф

владимир зеленский

джо байден

германия

сша

в мире

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КИЕВ, 20 мая – РИА Новости. Ситуация с мирным процессом в Донбассе прояснится в октябре, считает советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович.По его словам, есть моменты, которые могут повлиять на ситуацию в регионе. В частности, он считает, что встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина "много что решит"."Второе - это возможная встреча Зеленского с Путиным. Она также может многое решить или не решить", - сказал Арестович в эфире телеканала "Украина 24"По его мнению, смена канцлера Германии и выборы в российскую Госдуму также могут сыграть роль в этом процессе."Первого октября станет понятно, куда и что дальше с мирным процессом", - отметил Арестович и аргументировал такой срок тем, что учения "Запад-2021" пройдут близ украинских границ в сентябре.

https://radiosputnik.ria.ru/20210520/donbass-1733164039.html

https://ria.ru/20210520/donbass-1733140283.html

донбасс

германия

сша

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алексей арестович , донбасс, госдума рф, владимир зеленский, джо байден, германия, сша, в мире