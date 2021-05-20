https://ria.ru/20210520/donbass-1733217846.html
В Киеве дали прогноз по мирному процессу в Донбассе
В Киеве дали прогноз по мирному процессу в Донбассе - РИА Новости, 20.05.2021
В Киеве дали прогноз по мирному процессу в Донбассе
Ситуация с мирным процессом в Донбассе прояснится в октябре, считает советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе, советник главы офиса... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T23:57
2021-05-20T23:57
2021-05-20T23:57
алексей арестович
донбасс
госдума рф
владимир зеленский
джо байден
германия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0f/1732448159_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_e326a0943013912b074f0436db8e0e05.jpg
КИЕВ, 20 мая – РИА Новости. Ситуация с мирным процессом в Донбассе прояснится в октябре, считает советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович.По его словам, есть моменты, которые могут повлиять на ситуацию в регионе. В частности, он считает, что встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина "много что решит"."Второе - это возможная встреча Зеленского с Путиным. Она также может многое решить или не решить", - сказал Арестович в эфире телеканала "Украина 24"По его мнению, смена канцлера Германии и выборы в российскую Госдуму также могут сыграть роль в этом процессе."Первого октября станет понятно, куда и что дальше с мирным процессом", - отметил Арестович и аргументировал такой срок тем, что учения "Запад-2021" пройдут близ украинских границ в сентябре.
https://radiosputnik.ria.ru/20210520/donbass-1733164039.html
https://ria.ru/20210520/donbass-1733140283.html
донбасс
германия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0f/1732448159_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8ecf51fb6cdc4bb50cd4ac5233f440d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей арестович , донбасс, госдума рф, владимир зеленский, джо байден, германия, сша, в мире