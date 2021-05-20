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Зеленский заявил о необходимости прямого разговора с Путиным по Донбассу
Зеленский заявил о необходимости прямого разговора с Путиным по Донбассу - РИА Новости, 20.05.2021
Зеленский заявил о необходимости прямого разговора с Путиным по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает за привлечение США к дискуссии по урегулированию конфликта в Донбассе, но в каком формате, пока не... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T14:00
2021-05-20T14:00
2021-05-20T14:35
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КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает за привлечение США к дискуссии по урегулированию конфликта в Донбассе, но в каком формате, пока не знает."Я считаю, что, кроме "нормандского формата", будет прямой разговор с президентом РФ. А кроме прямого разговора с президентом РФ, я вижу еще формат привлечения США в эту дискуссию (по урегулированию в Донбассе - ред.) В каком формате, пока не готов говорить",- заявил Зеленский в четверг в ходе пресс-конференции по итогам второй годовщины на посту президента Украины.Зеленский победил на выборах президента Украины 21 апреля 2019 года, набрав во втором туре 73% голосов. Он стал шестым президентом Украины и самым молодым за всю историю страны. В политику он пришел из шоу-бизнеса. Одними из главных обещаний Зеленского в ходе предвыборной кампании были планы закончить конфликт в Донбассе, бороться с коррупцией, в том числе наказать представителей предыдущей власти, причастных к подобным схемам, рост благосостояния граждан.
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