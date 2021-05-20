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Японцы по ошибке получили от США по 1400 долларов
Японцы по ошибке получили от США по 1400 долларов - РИА Новости, 20.05.2021
Японцы по ошибке получили от США по 1400 долларов
Налоговая служба США по ошибке разослала тысячам японских пенсионеров чеки на 1400 долларов, пишет Financial Times. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T19:33
2021-05-20T19:33
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Налоговая служба США по ошибке разослала тысячам японских пенсионеров чеки на 1400 долларов, пишет Financial Times.Ссылаясь на представителя одного из японских банков, газета сообщила о том, что в некоторых отделениях в Токио образовались очереди, так как сотрудникам пришлось обрабатывать чеки в иностранной валюте. Среди получивших выплаты оказались японцы, ранее жившие в США, но давно покинувшие страну. Им отправили чеки на основании налоговых деклараций, которые подают резиденты. Как сообщает Nikkei Asia, чеки получили те японцы, кто проживал в Штатах до октября 2005 года, когда вступило в силу двустороннее соглашение о социальном обеспечении. До этого момента работавшие в США граждане Японии должны были платить социальные взносы в стране. В Налоговой службе США признали ошибку и потребовали от иностранцев аннулировать и вернуть чеки. При этом в ведомстве не уточнили, что делать тем, кто уже получил выплаты. Это не первая подобная ошибка с выплатами в США. Аналогичные ситуации возникали в прошлом году, когда предыдущая администрация Белого дома выплачивала американцам в качестве меры поддержки по 1200 и 600 долларов в марте и декабре соответственно. Выплаты американцам в размере 1400 долларов предусмотрены планом Джо Байдена по спасению экономики от последствий пандемии коронавируса. Всего планируется потратить 1,9 триллиона долларов.
https://ria.ru/20210320/moshenniki-1602092000.html
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джо байден, япония, сша, в мире

Японцы по ошибке получили от США по 1400 долларов

19:33 20.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЛюди на станции метро в Токио
Люди на станции метро в Токио - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Налоговая служба США по ошибке разослала тысячам японских пенсионеров чеки на 1400 долларов, пишет Financial Times.
Ссылаясь на представителя одного из японских банков, газета сообщила о том, что в некоторых отделениях в Токио образовались очереди, так как сотрудникам пришлось обрабатывать чеки в иностранной валюте.
Среди получивших выплаты оказались японцы, ранее жившие в США, но давно покинувшие страну. Им отправили чеки на основании налоговых деклараций, которые подают резиденты.
Как сообщает Nikkei Asia, чеки получили те японцы, кто проживал в Штатах до октября 2005 года, когда вступило в силу двустороннее соглашение о социальном обеспечении. До этого момента работавшие в США граждане Японии должны были платить социальные взносы в стране.
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В Налоговой службе США признали ошибку и потребовали от иностранцев аннулировать и вернуть чеки. При этом в ведомстве не уточнили, что делать тем, кто уже получил выплаты.
Это не первая подобная ошибка с выплатами в США. Аналогичные ситуации возникали в прошлом году, когда предыдущая администрация Белого дома выплачивала американцам в качестве меры поддержки по 1200 и 600 долларов в марте и декабре соответственно.
Выплаты американцам в размере 1400 долларов предусмотрены планом Джо Байдена по спасению экономики от последствий пандемии коронавируса. Всего планируется потратить 1,9 триллиона долларов.
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