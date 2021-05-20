https://ria.ru/20210520/dokumenty-1733021567.html

Их нет ни в одной базе. Как живут россияне-невидимки

Их нет ни в одной базе. Как живут россияне-невидимки - РИА Новости, 20.05.2021

Их нет ни в одной базе. Как живут россияне-невидимки

Тысячи людей в России живут без документов, удостоверяющих личность. Их нет в базах данных, они не получают пособия, не могут устроиться на работу. Одни... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T08:00

2021-05-20T08:00

2021-05-20T14:04

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Тысячи людей в России живут без документов, удостоверяющих личность. Их нет в базах данных, они не получают пособия, не могут устроиться на работу. Одни отказываются от паспорта сознательно, другие, наоборот, годами тщетно добиваются легализации."Сейчас я никто. Ноль"Летним вечером 1998 года Александр Глухов очнулся в одном из дворов Хабаровска. Одежда в крови, на голове — рана. Попытался встать и дойти до дома, но не смог вспомнить адрес. Проверил карманы. Там не было ничего, что бы подсказало, как его зовут и из какого он города. Лишь три тысячи рублей. С тех пор он — человек-невидимка. У него нет ни паспорта, ни военного билета, ни медицинского полиса. Он не значится ни в одной базе данных. В единственной справке, выданной в полиции, даже не указано имя."Дана гражданину мужского пола в связи с тем, что он вследствие полученной 20 лет назад черепно-мозговой травмы не помнит о себе установочных данных", — говорится в документе. "Сейчас я никто. Ноль. Меня не пускают ни в одно ведомство. Доходит до абсурда: хотел прийти на прием к уполномоченному по правам человека, но не смог. Потребовали паспорт. На отсутствие которого я как раз и собирался пожаловаться", — возмущается Александр.Он хоть и представляется этим именем, однако не уверен, что оно подлинное."Так меня назвал таджик на рынке в Хабаровске, где я стал работать, как только оклемался, — объясняет собеседник. — Вроде как он меня знал раньше. Подробнее я его не расспросил. После травмы голова плохо соображала. Да и чего скрывать — выпивал я тогда".Отчество он придумал себе сам — Петрович.Документами впервые озадачился в 2012-м — явился в полицию. К тому моменту Александр Петрович переехал в Николаевск-на-Амуре, где трудился на рыбном промысле. Глухов утверждает: его заявления постоянно "теряли". В итоге разыскное дело открыли только через шесть лет. В МВД парируют: ранее не обращался.Как бы то ни было, его отпечатки пальцев пробили по всем базам данных — ни одного совпадения. Ориентировку с фотографией разослали в регионы, разместили в СМИ, на сайте "Жди меня". Безрезультатно.Представитель местного уголовного розыска объяснил: попробовали все варианты."Мы понимаем, что ему нужен паспорт, — говорят в полиции. — Но нельзя же выдать человеку документ лишь на основании имени и фамилии. Мы только за то, чтобы эта история разошлась по разным ресурсам. Может, найдутся родственники или знакомые. В любом случае разыскное дело не закрыто".Сам Глухов считает, что попал в тупик.В прокуратуре Глухову сообщили, что личность гражданина можно подтвердить свидетельскими показаниями, а также с помощью криминалистических и других идентификационных исследований. Но в его случае результатов они не принесли. Факт регистрации рождения и постоянного проживания в России в надзорном ведомстве предложили установить через суд. Однако как это сделать человеку без единого документа — неясно."Мог быть военным"Жить без "личности" непросто. По стране Александр передвигается на попутках — билеты на самолет или поезд не купить без паспорта.В гостиницу тоже не поселят. Иногда попутчики по своим документам снимают ему койку в хостеле. Даже сим-карту Глухов купить не в состоянии.Он часто задумывается над тем, кем был в прошлой жизни. Есть ли у него жена, дети, профессия.Александр уверяет: не расстроится, даже если всплывут нелицеприятные детали его биографии. "Главное, понять, кто я. Ведь не может человек при современном развитии технологий оставаться невидимкой".Весной 2021 года появилась надежда узнать собственное прошлое. С Глуховым связалась девушка из Тульской области, якобы опознавшая в нем пропавшего деда."Тринадцать дней я ехал с дальнобойщиками. А в итоге по ДНК совпадений не было", — вздыхает он.Один паспорт на шестерыхВ Улан-Удэ без документов живет семья из шестерых человек. Но тут ситуация противоположная: пенсионеры и их дочь сознательно отказались от оформления. На всех, включая троих детей, был один паспорт — у бабушки. Да и тот советский. Несмотря на это, детей каким-то образом устроили в школу. В учебном заведении и подняли тревогу — старшую девочку, девятиклассницу, директор отказался допускать к ОГЭ."В школе мать соврала, что все документы сгорели, — рассказывает РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия Наталья Ганькина. — Паспорт пообещала принести, как только "восстановят". Но тянула несколько лет".Почему семья добровольно решила стать нелегалами — непонятно. Омбудсмену они сообщили, что паспорта им "просто были не нужны"."Были предположения, что эти люди — с определенными убеждениями. Но семья в социальном плане активная, благополучная: девочки хорошо учатся, мама посещала каждое родительское собрание, — говорит Ганькина. — Теперь бабушке и детям документы сделали. Для матери процедура сложнее. Ведь у нее, кроме справки о рождении, нет никаких бумаг".Двадцать лет без документовНо все же большинство людей без удостоверений личности — это наши бывшие соотечественники, в том числе этнические русские, которые после распада Союза не захотели получать паспорт одной из республик, однако и российский по каким-то причинам не оформили. Они "зависли" между двумя государствами, став лицами без гражданства.По данным депутатов Госдумы, таких в стране больше пяти тысяч."У одних на руках еще советские паспорта, у других — никаких, — объясняет Ольга Плыкина, адвокат и представитель межрегиональной общественной благотворительной организации "Вера, надежда, любовь", помогающей в том числе лицам без гражданства. — При этом многие уже долго живут в России, но так и не урегулировали правовое положение".Олеся Варава родилась в Узбекистане. В 2000 году с родителями переехала в Нижегородскую область."Мама сразу взялась за оформление нам российского гражданства. Каждый день ходила по кабинетам, писала запросы. Но на улице у нее выхватили сумку, в которой были все наши паспорта и свидетельства о рождении", — вспоминает Олеся.Так на двадцать лет она осталась без документов. Чтобы получить российские, сперва нужно было восстановить узбекские. "Однако в консульстве все наши обращения игнорировали", — утверждает она.За эти годы у Олеси родились трое детей. Встал вопрос со школой.Варава перебивалась случайными доходами: мыла полы в больнице, работала на пилораме. Хваталась за все: "Помню, как-то хотела устроиться уборщицей на завод. Но без документов меня даже через проходную не пропустили".Впрочем, больше всего она опасалась не безработицы, а того, что отберут детей: "У нас ведь постоянного жилья не было, скитались по пустым квартирам. Когда нет документов, нет и прав. Это страшно".Два года назад с помощью юристов организации "Вера, надежда, любовь" наконец прошла процедуру установления личности. Еще через год выдали российский паспорт. На материнский капитал Олеся купила небольшой дом, обзавелась хозяйством."Без документов не смог поехать на похороны к отцу" Врач Михневской ЦРБ Ильгам Бурнаев жил без документов девять с половиной лет. В Россию он перебрался вместе с женой в 2002 году из Узбекистана. Еще в Ташкенте они приняли российское гражданство, обратившись в посольство. Паспортно-визовая служба в Москве данные проверила, одобрила.А спустя восемь лет выяснилось: из-за ошибки ни врача, ни его супруги — тоже медика — нет в базе ФМС. Паспорта забрали. На руках у Ильгама остался только военный билет. У жены — вообще ничего. "Проблемы возникли сразу. Врачи должны периодически ездить на учебу, повышать квалификацию, но без паспорта это недоступно. В Ташкенте умерли бабушка, отец. На похороны прилететь я не смог", — делится трудностями Бурнаев. Так было до 2020 года — легализоваться супругам тоже помогли волонтеры. Кочевые людиПо словам директора благотворительной организации "Теплый прием" Ильи Кускова, люди без паспортов из стран бывшего Союза попадают к ним регулярно. Легализовать удается немногих. "В суд нужно предоставить данные с прежнего места проживания, опросить соседей, которые этого человека знали. Эти люди часто кочуют с места на место, и найти концы порой бывает непросто", — объясняет Кусков. Помощь в восстановлении документов требуется и детям из неблагополучных семей. "Мы работаем с одним молодым человеком, выросшим в детдоме: о матери он почти ничего не знает, а отец исчез еще до рождения, — приводит пример адвокат Ольга Плыкина. — Мы разыскали тетю ребенка. Но и она, как выяснилось, воспитывалась в детдоме с младенчества. Информацию о родственниках по восходящей линии в таких ситуациях собрать достаточно сложно".Есть еще одна проблема, с которой часто сталкиваются люди без документов — при проверке паспортно-визового режима они рискуют попасть в Центр временного содержания иностранных граждан. "Обычно в этом случае выписывают административный штраф с выдворением из страны. Но если нет гражданства, отправлять некуда, — уточняет адвокат Ольга Плыкина. — Бывало, люди проводили в ЦВСИГ по два года". Чтобы такого не происходило, с августа 2021-го лицам без гражданства начнут выдавать временные удостоверения личности сроком на десять лет. Эти документы, хоть и не полноценная замена паспорту, позволят людям работать, пользоваться услугами банков. Для многих это будет первый шаг к легальной жизни в России.

https://ria.ru/20200108/1563029311.html

https://ria.ru/20210506/gorodok-1730774273.html

https://ria.ru/20200730/1575103575.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200418/1570229354.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210429/zhirinovskiy-1730436154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гражданство, россия, федеральная миграционная служба рф, узбекистан, улан-удэ, паспорт, общество