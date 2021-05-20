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Российский дипломат покинул Северную Македонию
Российский дипломат покинул Северную Македонию - РИА Новости, 20.05.2021
Российский дипломат покинул Северную Македонию
Высланный Северной Македонией дипломат РФ покинул территорию республики, заявили РИА Новости в посольстве России в Скопье. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T22:53
2021-05-20T22:56
москва
скопье
россия
северная македония
в мире
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БЕЛГРАД, 20 мая – РИА Новости. Высланный Северной Македонией дипломат РФ покинул территорию республики, заявили РИА Новости в посольстве России в Скопье."Сегодня в рамках установленного срока российский дипломат покинул территорию республики", - заявили агентству в диппредставительстве.Должность и личные данные высланного сотрудника посольства не раскрываются.Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи в четверг выразил надежду, что Россия не вышлет в ответ на шаг Скопье одного или обоих македонских дипломатов из Москвы. По данным Османи, в настоящее время Скопье в России представляют исполняющий обязанности посла и еще один дипломат.МИД Северной Македонии сообщил во вторник о высылке одного дипломата РФ, который должен покинуть страну в течение семи дней с 14 мая, когда послу Сергею Баздникину была вручена соответствующая нота. В диппредставительстве России в Скопье во вторник подтвердили РИА Новости высылку властями российского дипломата и отметили, что Москва рассматривает ответные шаги.В российском МИД объявление дипломата persona non grata расценили как недружественный акт и осудили его.
https://ria.ru/20210520/diplomat-1733182534.html
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москва, скопье, россия, северная македония, в мире

Российский дипломат покинул Северную Македонию

22:53 20.05.2021 (обновлено: 22:56 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПамятник "Воин на коне" в столице Северной Македонии городе Скопье
Памятник Воин на коне в столице Северной Македонии городе Скопье - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕЛГРАД, 20 мая – РИА Новости. Высланный Северной Македонией дипломат РФ покинул территорию республики, заявили РИА Новости в посольстве России в Скопье.
"Сегодня в рамках установленного срока российский дипломат покинул территорию республики", - заявили агентству в диппредставительстве.
Должность и личные данные высланного сотрудника посольства не раскрываются.
Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи в четверг выразил надежду, что Россия не вышлет в ответ на шаг Скопье одного или обоих македонских дипломатов из Москвы. По данным Османи, в настоящее время Скопье в России представляют исполняющий обязанности посла и еще один дипломат.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
Вчера, 18:23
МИД отметил недальновидность высылки дипломата из Северной Македонии
МИД Северной Македонии сообщил во вторник о высылке одного дипломата РФ, который должен покинуть страну в течение семи дней с 14 мая, когда послу Сергею Баздникину была вручена соответствующая нота. В диппредставительстве России в Скопье во вторник подтвердили РИА Новости высылку властями российского дипломата и отметили, что Москва рассматривает ответные шаги.
В российском МИД объявление дипломата persona non grata расценили как недружественный акт и осудили его.
Скопье - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
Вчера, 09:41
"Неблагодарные": болгары осудили высылку российского дипломата из Скопье
 
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