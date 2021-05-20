https://ria.ru/20210520/diplomat-1733215207.html

Российский дипломат покинул Северную Македонию

Российский дипломат покинул Северную Македонию - РИА Новости, 20.05.2021

Российский дипломат покинул Северную Македонию

Высланный Северной Македонией дипломат РФ покинул территорию республики, заявили РИА Новости в посольстве России в Скопье. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T22:53

2021-05-20T22:53

2021-05-20T22:56

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БЕЛГРАД, 20 мая – РИА Новости. Высланный Северной Македонией дипломат РФ покинул территорию республики, заявили РИА Новости в посольстве России в Скопье."Сегодня в рамках установленного срока российский дипломат покинул территорию республики", - заявили агентству в диппредставительстве.Должность и личные данные высланного сотрудника посольства не раскрываются.Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи в четверг выразил надежду, что Россия не вышлет в ответ на шаг Скопье одного или обоих македонских дипломатов из Москвы. По данным Османи, в настоящее время Скопье в России представляют исполняющий обязанности посла и еще один дипломат.МИД Северной Македонии сообщил во вторник о высылке одного дипломата РФ, который должен покинуть страну в течение семи дней с 14 мая, когда послу Сергею Баздникину была вручена соответствующая нота. В диппредставительстве России в Скопье во вторник подтвердили РИА Новости высылку властями российского дипломата и отметили, что Москва рассматривает ответные шаги.В российском МИД объявление дипломата persona non grata расценили как недружественный акт и осудили его.

https://ria.ru/20210520/diplomat-1733182534.html

https://ria.ru/20210520/diplomat-1733073296.html

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