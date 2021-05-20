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Украинский экс-министр заявил о деградации страны
Украинский экс-министр заявил о деградации страны - РИА Новости, 20.05.2021
Украинский экс-министр заявил о деградации страны
Украина начала резко деградировать после государственного переворота 2014 года. Такое мнение в эфире телеканала "Наш" высказал экс-министр экономики Виктор... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T02:50
2021-05-20T11:59
петр толочко
реакция на события на украине
ситуация на украине
западная европа
виктор суслов (украинский экономист)
виктор янукович
украина
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Украина начала резко деградировать после государственного переворота 2014 года. Такое мнение в эфире телеканала "Наш" высказал экс-министр экономики Виктор Суслов.После этих событий, считает Суслов, деградация страны резко ускорилась.Ранее эксперт заявлял, что страну ожидает серьезный социально-политический кризис из-за обнищания населения.Украинский историк и археолог, академик НАН Украины Петр Толочко, в свою очередь, предупредил о риске развала страны. Он назвал противоестественной ситуацию, в которой украинцы отвергают "то глубинное, что их породило", отрываются от восточнославянского православного материка и "катятся" в Западную Европу, где не смогут прижиться.Главная киевская площадь — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — занимавшего пост президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут".
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петр толочко, реакция на события на украине, ситуация на украине, западная европа, виктор суслов (украинский экономист), виктор янукович, украина

Украинский экс-министр заявил о деградации страны

02:50 20.05.2021 (обновлено: 11:59 20.05.2021)
 
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Украина начала резко деградировать после государственного переворота 2014 года. Такое мнение в эфире телеканала "Наш" высказал экс-министр экономики Виктор Суслов.

"Точкой перелома стал конец 2013 — начало 2014 года, когда Украина вышла из зоны геополитического влияния Российской Федерации и перешла в зону геополитического влияния Запада", — выразил мнение он.

После этих событий, считает Суслов, деградация страны резко ускорилась.
Ранее эксперт заявлял, что страну ожидает серьезный социально-политический кризис из-за обнищания населения.
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Украинский историк и археолог, академик НАН Украины Петр Толочко, в свою очередь, предупредил о риске развала страны. Он назвал противоестественной ситуацию, в которой украинцы отвергают "то глубинное, что их породило", отрываются от восточнославянского православного материка и "катятся" в Западную Европу, где не смогут прижиться.
Главная киевская площадь — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — занимавшего пост президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут".
 
Петр ТолочкоРеакция на события на УкраинеСитуация на УкраинеЗападная ЕвропаВиктор Суслов (украинский экономист)Виктор ЯнуковичУкраина
 
 
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