https://ria.ru/20210520/degradatsiya-1733059481.html

Украинский экс-министр заявил о деградации страны

Украинский экс-министр заявил о деградации страны - РИА Новости, 20.05.2021

Украинский экс-министр заявил о деградации страны

Украина начала резко деградировать после государственного переворота 2014 года. Такое мнение в эфире телеканала "Наш" высказал экс-министр экономики Виктор... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T02:50

2021-05-20T02:50

2021-05-20T11:59

петр толочко

реакция на события на украине

ситуация на украине

западная европа

виктор суслов (украинский экономист)

виктор янукович

украина

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Украина начала резко деградировать после государственного переворота 2014 года. Такое мнение в эфире телеканала "Наш" высказал экс-министр экономики Виктор Суслов.После этих событий, считает Суслов, деградация страны резко ускорилась.Ранее эксперт заявлял, что страну ожидает серьезный социально-политический кризис из-за обнищания населения.Украинский историк и археолог, академик НАН Украины Петр Толочко, в свою очередь, предупредил о риске развала страны. Он назвал противоестественной ситуацию, в которой украинцы отвергают "то глубинное, что их породило", отрываются от восточнославянского православного материка и "катятся" в Западную Европу, где не смогут прижиться.Главная киевская площадь — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — занимавшего пост президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут".

https://ria.ru/20210223/raskol-1598656374.html

западная европа

украина

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"Это будет сырьевой придаток" – Пасечник о том, зачем Западу нужна Украина Украина нужна Западу только как сырьевой придаток и скоро не будет принадлежать самим украинцам, заявил РИА Новости глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник. 2021-05-20T02:50 true PT1M26S

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петр толочко, реакция на события на украине, ситуация на украине, западная европа, виктор суслов (украинский экономист), виктор янукович, украина