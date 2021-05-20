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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210520/dechany-1733096833.html
США и страны Европы раскритиковали власти Косово за сербский монастырь
США и страны Европы раскритиковали власти Косово за сербский монастырь - РИА Новости, 20.05.2021
США и страны Европы раскритиковали власти Косово за сербский монастырь
Посольства США, Великобритании, Германии, Франции и Италии в самопровозглашенной республике Косово призвали власти в Приштине признать право на землю за... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T11:53
2021-05-20T11:58
религия и мировоззрение
россия
сербская православная церковь
освободительная армия косово
евросоюз
франция
италия
справки
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БЕЛГРАД, 20 мая – РИА Новости. Посольства США, Великобритании, Германии, Франции и Италии в самопровозглашенной республике Косово призвали власти в Приштине признать право на землю за уникальным сербским монастырем XIV века Высокие Дечаны.Приштина потребовала от международной организации по сохранению памятников культуры Europa Nostra убрать из списка объектов "под максимальной угрозой" средневековый православный монастырь Высокие Дечаны, охраняемый ЮНЕСКО и международной миссией KFOR под эгидой НАТО. Косовоалбанские власти настаивает на том, что сами справляются с сохранением исторического и духовного наследия в крае и неоднократно пытались добиться вступления в ЮНЕСКО и признания сербских святынь "косовским достоянием". Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии накануне осудила власти самопровозглашенного Косово."Правительство (самопровозглашенного Косово - ред.) было утверждено 22 марта с мандатом на проведение реформ и соблюдение верховенства закона. Ключевой проверкой станет исполнение решения конституционного суда (КС) Косово от мая 2016 года об оформлении земли монастыря Высокие Дечаны. Призываем косовское правительство начать процедуру регистрации безотлагательно в соответствием с решением КС", - говорится в сообщении послов пяти западных государств, опубликованном дипмиссией США.Настоятель уникального монастыря архимандрит Савва Янич на своей странице в соцсетях уточнил, что речь идет о внесении в кадастр монастырской земли и ее принадлежности Сербской православной церкви. Епархия Рашско-Призренская в своем сообщении отметила, что судебный процесс из-за 24 гектаров монастырской земли продолжался 16 лет, и что нынешние косовские власти во главе с радикальным движением "Самоопределение" планируют провести там автотрассу.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.Согласно принятой Белградом версии, насилие 17-18 марта 2004 года косовские албанцы планировали заранее, в них участвовало свыше 60 тысяч человек. В результате трехдневных беспорядков на территории края погибли 30 человек, ранения получили 950 гражданских лиц и сотрудников международных сил безопасности, уничтожено около 1000 сербских домов. Сербская православная церковь заявляет о 35 сожженных и разрушенных храмах и монастырях. Десятки тысяч сербов впоследствии выехали из Косово и Метохии, вернулись единицы.Оставшиеся в Косово и Метохии около 100 тысяч сербов живут на севере края и в нескольких анклавах в центре и на юге. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине, в настоящий момент диалог приостановлен.
https://ria.ru/20210517/kosovo-1732365760.html
https://ria.ru/20210317/kosovo-1601604299.html
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россия, сербская православная церковь, освободительная армия косово, евросоюз, франция, италия, справки

США и страны Европы раскритиковали власти Косово за сербский монастырь

11:53 20.05.2021 (обновлено: 11:58 20.05.2021)
 
© AP Photo / Visar KryeziuМонастырь Высокие Дечаны
Монастырь Высокие Дечаны - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© AP Photo / Visar Kryeziu
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БЕЛГРАД, 20 мая – РИА Новости. Посольства США, Великобритании, Германии, Франции и Италии в самопровозглашенной республике Косово призвали власти в Приштине признать право на землю за уникальным сербским монастырем XIV века Высокие Дечаны.
Приштина потребовала от международной организации по сохранению памятников культуры Europa Nostra убрать из списка объектов "под максимальной угрозой" средневековый православный монастырь Высокие Дечаны, охраняемый ЮНЕСКО и международной миссией KFOR под эгидой НАТО. Косовоалбанские власти настаивает на том, что сами справляются с сохранением исторического и духовного наследия в крае и неоднократно пытались добиться вступления в ЮНЕСКО и признания сербских святынь "косовским достоянием". Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии накануне осудила власти самопровозглашенного Косово.
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"Правительство (самопровозглашенного Косово - ред.) было утверждено 22 марта с мандатом на проведение реформ и соблюдение верховенства закона. Ключевой проверкой станет исполнение решения конституционного суда (КС) Косово от мая 2016 года об оформлении земли монастыря Высокие Дечаны. Призываем косовское правительство начать процедуру регистрации безотлагательно в соответствием с решением КС", - говорится в сообщении послов пяти западных государств, опубликованном дипмиссией США.
Настоятель уникального монастыря архимандрит Савва Янич на своей странице в соцсетях уточнил, что речь идет о внесении в кадастр монастырской земли и ее принадлежности Сербской православной церкви. Епархия Рашско-Призренская в своем сообщении отметила, что судебный процесс из-за 24 гектаров монастырской земли продолжался 16 лет, и что нынешние косовские власти во главе с радикальным движением "Самоопределение" планируют провести там автотрассу.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
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Согласно принятой Белградом версии, насилие 17-18 марта 2004 года косовские албанцы планировали заранее, в них участвовало свыше 60 тысяч человек. В результате трехдневных беспорядков на территории края погибли 30 человек, ранения получили 950 гражданских лиц и сотрудников международных сил безопасности, уничтожено около 1000 сербских домов. Сербская православная церковь заявляет о 35 сожженных и разрушенных храмах и монастырях. Десятки тысяч сербов впоследствии выехали из Косово и Метохии, вернулись единицы.
Оставшиеся в Косово и Метохии около 100 тысяч сербов живут на севере края и в нескольких анклавах в центре и на юге. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине, в настоящий момент диалог приостановлен.
 
Религия и мировоззрениеРоссияСербская православная церковьОсвободительная армия КосовоЕвросоюзФранцияИталияСправки
 
 
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