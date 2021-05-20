США и страны Европы раскритиковали власти Косово за сербский монастырь
11:53 20.05.2021 (обновлено: 11:58 20.05.2021)
© AP Photo / Visar KryeziuМонастырь Высокие Дечаны
© AP Photo / Visar Kryeziu
Приштина потребовала от международной организации по сохранению памятников культуры Europa Nostra убрать из списка объектов "под максимальной угрозой" средневековый православный монастырь Высокие Дечаны, охраняемый ЮНЕСКО и международной миссией KFOR под эгидой НАТО. Косовоалбанские власти настаивает на том, что сами справляются с сохранением исторического и духовного наследия в крае и неоднократно пытались добиться вступления в ЮНЕСКО и признания сербских святынь "косовским достоянием". Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии накануне осудила власти самопровозглашенного Косово.
"Правительство (самопровозглашенного Косово - ред.) было утверждено 22 марта с мандатом на проведение реформ и соблюдение верховенства закона. Ключевой проверкой станет исполнение решения конституционного суда (КС) Косово от мая 2016 года об оформлении земли монастыря Высокие Дечаны. Призываем косовское правительство начать процедуру регистрации безотлагательно в соответствием с решением КС", - говорится в сообщении послов пяти западных государств, опубликованном дипмиссией США.
Настоятель уникального монастыря архимандрит Савва Янич на своей странице в соцсетях уточнил, что речь идет о внесении в кадастр монастырской земли и ее принадлежности Сербской православной церкви. Епархия Рашско-Призренская в своем сообщении отметила, что судебный процесс из-за 24 гектаров монастырской земли продолжался 16 лет, и что нынешние косовские власти во главе с радикальным движением "Самоопределение" планируют провести там автотрассу.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
Согласно принятой Белградом версии, насилие 17-18 марта 2004 года косовские албанцы планировали заранее, в них участвовало свыше 60 тысяч человек. В результате трехдневных беспорядков на территории края погибли 30 человек, ранения получили 950 гражданских лиц и сотрудников международных сил безопасности, уничтожено около 1000 сербских домов. Сербская православная церковь заявляет о 35 сожженных и разрушенных храмах и монастырях. Десятки тысяч сербов впоследствии выехали из Косово и Метохии, вернулись единицы.
Оставшиеся в Косово и Метохии около 100 тысяч сербов живут на севере края и в нескольких анклавах в центре и на юге. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине, в настоящий момент диалог приостановлен.