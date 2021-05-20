https://ria.ru/20210520/chs-1733138689.html

Госдума приняла в первом чтении закон, обязывающий покидать зону ЧС

Госдума приняла в первом чтении закон, обязывающий покидать зону ЧС - РИА Новости, 20.05.2021

Госдума приняла в первом чтении закон, обязывающий покидать зону ЧС

Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий россиян покидать зону ЧС, если решение об эвакуации принимается властями, о необходимости закрепить... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T14:44

2021-05-20T14:44

2021-05-20T14:44

василий орлов (губернатор)

госдума рф

амурская область

белогорск

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 мая – РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий россиян покидать зону ЧС, если решение об эвакуации принимается властями, о необходимости закрепить это правило на законодательном уровне во время паводка 2019 года неоднократно говорил губернатор Амурской области Василий Орлов.Как сообщает правительство Амурской области, сейчас принудительно эвакуировать население можно только при режиме контртеррористической операции или режиме чрезвычайного положения. Режим ЧС может вводиться и по решению региональных властей."Очень важно, что нас услышали, и Госдума пока в первом чтении приняла законопроект, позволяющий сделать эвакуацию из зоны ЧС обязательной. Пробел в законодательстве, который допускает, что люди сознательно подвергают опасности не только свои жизни, но и жизни своих детей, жизни спасателей, нужно устранять. Мы совместно с депутатами направляли законодательную инициативу в федеральные структуры и рады, что она нашла поддержку", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Сейчас в регионе продолжается работа по определению зон затопления (здесь запретят жилищное строительство), в этом году их установят в 51 населенном пункте, на это из областного бюджета выделено 67 миллионов рублей. Зоны определят в городе Белогорск, Архаринском, Белогорском, Благовещенском, Завитинском, Ивановском, Константиновском, Мазановском и Михайловском районах. В границах зон затопления будет запрещено строительство жилья, а проживающих там планируется переселить в безопасные места.В 2020 году в Приамурье установлено десять первых зон затопления в Селемджинском районе, в 2022-2023 годах зоны определят ещё в 186 населенных пунктах.За последние семь лет в Приамурье произошло четыре наводнения, наиболее масштабные паводки были в 2013 и 2019 годах, из бюджета региона выделены деньги на подготовку проектно-сметной документации для строительства защитных сооружений в трёх населенных пунктах, где наиболее высокий риск затоплений – это Усть-Ивановка, Гродеково и Владимировка. Также ведётся активная работа по дноуглублению и расчистке русел малых рек.

https://ria.ru/20210510/zhile-1731629799.html

https://ria.ru/20210414/zavod-1728224056.html

амурская область

белогорск

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василий орлов (губернатор), госдума рф, амурская область, белогорск, общество