https://ria.ru/20210520/chekhiya-1733097295.html
"Пивоварни будут плакать": в Чехии предрекли разрыв отношений с Россией
"Пивоварни будут плакать": в Чехии предрекли разрыв отношений с Россией - РИА Новости, 20.05.2021
"Пивоварни будут плакать": в Чехии предрекли разрыв отношений с Россией
Чешский депутат Ян Грнчирж в беседе с изданием Parlamentní listy раскритиковал власти за ухудшение отношений с Россией, заявив, что его стране грозят серьезные... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T11:55
2021-05-20T11:55
2021-05-20T12:56
в мире
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Чешский депутат Ян Грнчирж в беседе с изданием Parlamentní listy раскритиковал власти за ухудшение отношений с Россией, заявив, что его стране грозят серьезные экономические потери.Политик недоумевает, почему Прага решилась на масштабный дипломатический конфликт, несмотря на отсутствие доказательств причастности Москвы к взрывам во Врбетице. По его мнению, Чехию могли втянуть в игру спецслужб, что так или иначе связано со сменой руководства в США."Отношения с Россией, по сути, закончатся надолго, и мы понесем экономические потери. Наши пивоварни и промышленные предприятия будут плакать, а смеяться, вне всяких сомнений, будут немецкие. Похоже, мы опять сыграли роль полезных идиотов, как уже случалось несколько раз в истории, для обострения отношений", — посетовал Грнчирж.В то же время депутат поприветствовал участие чешского посла в России Витезслава Пивоньки в параде Победы. Он отметил, что дипломат, как и большинство представителей европейских стран, таким образом "сохранили здравый смысл".Прага в середине апреля обвинила Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Россия объявила 20 сотрудников чешской дипмиссии персонами нон грата и назвала обвинения в инциденте абсурдными, голословными и надуманными. После этого МИД Чехии потребовал от России вернуть выдворенных дипломатов. Не получив ответа, Прага снова объявила о сокращении состава российского посольства, дав срок до конца мая.На прошлой неделе Москва разработала перечень недружественных государств. Пока в нем значатся только США и Чехия. Но, как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, список могут пересмотреть по мере развития отношений с конкретной страной. Все решения будут принимать только после тщательного анализа.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://radiosputnik.ria.ru/20210518/pushkov-1732741952.html
https://ria.ru/20210518/chekhiya-1732869644.html
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в мире, витезслав пивонька, россия, сергей лавров, мид чехии, москва, сша