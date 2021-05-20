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Заключенные гватемальской тюрьмы устроили бунт и обезглавили сокамерников
Заключенные гватемальской тюрьмы устроили бунт и обезглавили сокамерников - РИА Новости, 20.05.2021
Заключенные гватемальской тюрьмы устроили бунт и обезглавили сокамерников
Заключенные устроили бунт в гватемальской тюрьме Кецальтенанго, по предварительной информации, от шести до десяти человек погибли в ходе беспорядков, местные... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T04:42
2021-05-20T04:42
2021-05-20T09:50
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МЕХИКО, 20 мая - РИА Новости. Заключенные устроили бунт в гватемальской тюрьме Кецальтенанго, по предварительной информации, от шести до десяти человек погибли в ходе беспорядков, местные СМИ со ссылкой на национальную полицию сообщают, что часть из них были обезглавлены.По неподтвержденной информации различных СМИ, число жертв составляет до 10 человек, включая женщину-посетительницу этой колонии. Уточняется, что в этом секторе исправительного центра содержали членов преступных группировок "Мара 18" и "Сальватруча".Исправительная колония Кантель вмещает около 900 заключенных, но в СМИ заявляют, что сейчас там содержат более 2200 человек - членов преступных банд, наркоторговцев и подследственных.Для помощи в восстановлении порядка в колонии на место происшествия было направлено подкрепление и спасатели. Правозащитники обратились к властям с просьбой срочно вернуть контроль над учреждением во избежание новых инцидентов.
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в мире
МЕХИКО, 20 мая - РИА Новости. Заключенные устроили бунт в гватемальской тюрьме Кецальтенанго, по предварительной информации, от шести до десяти человек погибли в ходе беспорядков, местные СМИ со ссылкой на национальную полицию сообщают, что часть из них были обезглавлены.
"Национальная гражданская полиция подтвердила, что в 16:00 в колонии муниципалитета Кантель, Кецальтенанго, произошли беспорядки,... в ходе которых были обезглавлены шесть сокамерников, личность каждого из них и причина инцидента до сих пор неизвестны", - сообщило на своем сайте издание Periodico.
По неподтвержденной информации различных СМИ, число жертв составляет до 10 человек, включая женщину-посетительницу этой колонии. Уточняется, что в этом секторе исправительного центра содержали членов преступных группировок "Мара 18" и "Сальватруча".
Исправительная колония Кантель вмещает около 900 заключенных, но в СМИ заявляют, что сейчас там содержат более 2200 человек - членов преступных банд, наркоторговцев и подследственных.
Для помощи в восстановлении порядка в колонии на место происшествия было направлено подкрепление и спасатели. Правозащитники обратились к властям с просьбой срочно вернуть контроль над учреждением во избежание новых инцидентов.