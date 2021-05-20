Захарова рассказала о первой встрече Лаврова и Блинкена
10:50 20.05.2021 (обновлено: 11:48 20.05.2021)
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала содержательной первую очную встречу главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.
"Присутствующая пресса на этой встрече — американские, российские, местные журналисты, они были несколько обескуражены, насколько конструктивно она началась", — отметила Захарова после переговоров, которые прошли в Исландии.
По ее словам, "обычно пресса, особенно американская, что-нибудь да выкрикивает с мест" во время протокольной съемки, но в этот раз такого не было.
Встреча Лаврова и Блинкена была в программе министерской сессии Арктического совета. Ее организацией — логистикой, пропуском репортеров и их рассадкой в зале — занимались американцы. Захарова напомнила, что в прошлом были инциденты с допуском представителей российских СМИ на мероприятия, и в то же время похвалила их за работу сейчас.
"В этот раз было все, опять же, конструктивно. Российских журналистов не просто пустили, они обладали теми же правами, что и все остальные — собственно говоря, чего мы всегда и добивались, — добавила она.
Глава ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, после мероприятия заявил, что стороны будут готовить предложения президентам для встречи, в том числе по вопросам стратегической стабильности.
По его словам, встреча была конструктивной, Россия готова "разгребать завалы", оставшиеся в отношениях с Соединенными Штатами от предыдущих администраций. Кроме того, Блинкен заявил, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта "Северный поток — 2" — компании Nord Stream 2 AG.