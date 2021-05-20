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Захарова рассказала о первой встрече Лаврова и Блинкена

Захарова рассказала о первой встрече Лаврова и Блинкена - РИА Новости, 20.05.2021

Захарова рассказала о первой встрече Лаврова и Блинкена

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала содержательной первую очную встречу главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T10:50

2021-05-20T10:50

2021-05-20T11:48

россия

nord stream 2 ag

энтони блинкен

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исландия

сша

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала содержательной первую очную встречу главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.По ее словам, "обычно пресса, особенно американская, что-нибудь да выкрикивает с мест" во время протокольной съемки, но в этот раз такого не было.Встреча Лаврова и Блинкена была в программе министерской сессии Арктического совета. Ее организацией — логистикой, пропуском репортеров и их рассадкой в зале — занимались американцы. Захарова напомнила, что в прошлом были инциденты с допуском представителей российских СМИ на мероприятия, и в то же время похвалила их за работу сейчас."В этот раз было все, опять же, конструктивно. Российских журналистов не просто пустили, они обладали теми же правами, что и все остальные — собственно говоря, чего мы всегда и добивались, — добавила она.Глава ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, после мероприятия заявил, что стороны будут готовить предложения президентам для встречи, в том числе по вопросам стратегической стабильности. По его словам, встреча была конструктивной, Россия готова "разгребать завалы", оставшиеся в отношениях с Соединенными Штатами от предыдущих администраций. Кроме того, Блинкен заявил, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта "Северный поток — 2" — компании Nord Stream 2 AG.

https://radiosputnik.ria.ru/20210520/lavrov-1733080831.html

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россия, nord stream 2 ag, энтони блинкен, мария захарова, арктический совет, исландия, сша