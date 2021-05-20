https://ria.ru/20210520/blinken-1733061100.html

Блинкен объяснил, зачем встретился с Лавровым

Блинкен объяснил, зачем встретился с Лавровым - РИА Новости, 20.05.2021

Блинкен объяснил, зачем встретился с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в исландской столице Рейкьявике для "проверки... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T04:45

2021-05-20T04:45

2021-05-20T06:40

россия

энтони блинкен

сергей лавров

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в исландской столице Рейкьявике для "проверки предложения о более стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой".Встреча Лаврова и Блинкена прошла на полях министерской сессии Арктического совета.* СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20210520/vstrecha-1733060850.html

россия

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2021

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россия, энтони блинкен, сергей лавров, сша, в мире