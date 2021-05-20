https://ria.ru/20210520/blinken-1733061100.html
Блинкен объяснил, зачем встретился с Лавровым
Блинкен объяснил, зачем встретился с Лавровым - РИА Новости, 20.05.2021
Блинкен объяснил, зачем встретился с Лавровым
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в исландской столице Рейкьявике для "проверки... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T04:45
2021-05-20T04:45
2021-05-20T06:40
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энтони блинкен
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в исландской столице Рейкьявике для "проверки предложения о более стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой".Встреча Лаврова и Блинкена прошла на полях министерской сессии Арктического совета.* СМИ, выполняющее функции иноагента.
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