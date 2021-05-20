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Блинкен объяснил, зачем встретился с Лавровым
Блинкен объяснил, зачем встретился с Лавровым - РИА Новости, 20.05.2021
Блинкен объяснил, зачем встретился с Лавровым
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в исландской столице Рейкьявике для "проверки... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T04:45
2021-05-20T06:40
россия
энтони блинкен
сергей лавров
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в исландской столице Рейкьявике для "проверки предложения о более стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой".Встреча Лаврова и Блинкена прошла на полях министерской сессии Арктического совета.* СМИ, выполняющее функции иноагента.
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россия, энтони блинкен, сергей лавров, сша, в мире

Блинкен объяснил, зачем встретился с Лавровым

04:45 20.05.2021 (обновлено: 06:40 20.05.2021)
 
© REUTERS / POOLВстреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Рейкьявике
Встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© REUTERS / POOL
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в исландской столице Рейкьявике для "проверки предложения о более стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой".
"Встретился сегодня с министром иностранных дел Лавровым для оценки предложения о более стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой. Я также вновь заявил о нашей решимости в ответ на российские действия против Украины, "Радио Свобода / Свободная Европа"* и Алексея Навального", - написал Блинкен в Twitter.
Встреча Лаврова и Блинкена прошла на полях министерской сессии Арктического совета.
* СМИ, выполняющее функции иноагента.
Встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
04:39
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РоссияЭнтони БлинкенСергей ЛавровСШАВ мире
 
 
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