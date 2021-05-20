https://ria.ru/20210520/bezopasnost-1733145489.html

Россия сделает все возможное для своей безопасности, заявил Лавров

Россия сделает все возможное для своей безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 20.05.2021

Россия сделает все возможное для своей безопасности, заявил Лавров

Россия примет все возможные меры для обеспечения собственной безопасности в свете деятельности стран НАТО, но выступает за диалог, об этом шла речь и в беседе с РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T15:13

2021-05-20T15:13

2021-05-20T15:13

россия

энтони блинкен

обсе

сергей лавров

одкб

арктический совет

финляндия

норвегия

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РЕЙКЬЯВИК, 20 мая - РИА Новости. Россия примет все возможные меры для обеспечения собственной безопасности в свете деятельности стран НАТО, но выступает за диалог, об этом шла речь и в беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я надеюсь, что и в рамках ОБСЕ, где существует соответствующий форум по безопасности, Запад проявит ответственный подход и прекратит лишь постоянно заявлять о своих односторонних действиях, об учениях, в которых на границе РФ участвуют десятки тысяч зарубежных войск, специально переброшенных вместе с техникой из США, Канады. Мы хотим, чтобы был налажен тот диалог, о котором изначально договаривались в рамках ОБСЕ", - сказал Лавров на пресс- конференции."К сожалению, все упирается в то, что НАТО считает себя не ровней всем остальным и исходит из того, что они не могут опускаться до уровня диалога с той же самой ОДКБ. Это не единственный пример высокомерия, который наши западные партнеры в последние годы активно и все с большим удовольствием проявляют на международной арене. Поэтому мы, конечно, делаем выводы. Мы будем предпринимать необходимые меры для того, чтобы надежным образом без каких-либо вариантов обеспечить нашу безопасность. Наш приоритет, наши предпочтения всегда в диалоге, о чем мы вчера говорили в том числе с Энтони Блинкеном", - добавил российский министр.Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года.Министерская встреча в Рейкьявике стала первым очным мероприятием такого уровня в ходе исландского председательства. За прошедший год личные контакты были минимизированы из-за пандемии COVID-19, многие международные форумы до сих пор или переносятся на более поздний срок, или проходят виртуально.

https://ria.ru/20210520/vstrechu-1733141562.html

https://ria.ru/20210520/kontingent-1733139229.html

россия

финляндия

норвегия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, энтони блинкен, обсе, сергей лавров, одкб, арктический совет, финляндия, норвегия