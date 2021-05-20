Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210520/bezopasnost-1733145489.html
Россия сделает все возможное для своей безопасности, заявил Лавров
Россия сделает все возможное для своей безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 20.05.2021
Россия сделает все возможное для своей безопасности, заявил Лавров
Россия примет все возможные меры для обеспечения собственной безопасности в свете деятельности стран НАТО, но выступает за диалог, об этом шла речь и в беседе с РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T15:13
2021-05-20T15:13
россия
энтони блинкен
обсе
сергей лавров
одкб
арктический совет
финляндия
норвегия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733098600_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_145d0a29295ad35a9e487b98ed0080f4.jpg
РЕЙКЬЯВИК, 20 мая - РИА Новости. Россия примет все возможные меры для обеспечения собственной безопасности в свете деятельности стран НАТО, но выступает за диалог, об этом шла речь и в беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я надеюсь, что и в рамках ОБСЕ, где существует соответствующий форум по безопасности, Запад проявит ответственный подход и прекратит лишь постоянно заявлять о своих односторонних действиях, об учениях, в которых на границе РФ участвуют десятки тысяч зарубежных войск, специально переброшенных вместе с техникой из США, Канады. Мы хотим, чтобы был налажен тот диалог, о котором изначально договаривались в рамках ОБСЕ", - сказал Лавров на пресс- конференции."К сожалению, все упирается в то, что НАТО считает себя не ровней всем остальным и исходит из того, что они не могут опускаться до уровня диалога с той же самой ОДКБ. Это не единственный пример высокомерия, который наши западные партнеры в последние годы активно и все с большим удовольствием проявляют на международной арене. Поэтому мы, конечно, делаем выводы. Мы будем предпринимать необходимые меры для того, чтобы надежным образом без каких-либо вариантов обеспечить нашу безопасность. Наш приоритет, наши предпочтения всегда в диалоге, о чем мы вчера говорили в том числе с Энтони Блинкеном", - добавил российский министр.Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года.Министерская встреча в Рейкьявике стала первым очным мероприятием такого уровня в ходе исландского председательства. За прошедший год личные контакты были минимизированы из-за пандемии COVID-19, многие международные форумы до сих пор или переносятся на более поздний срок, или проходят виртуально.
https://ria.ru/20210520/vstrechu-1733141562.html
https://ria.ru/20210520/kontingent-1733139229.html
россия
финляндия
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733098600_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_3b8b902bd04fb6af3d708b7f69f4eca5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, энтони блинкен, обсе, сергей лавров, одкб, арктический совет, финляндия, норвегия

Россия сделает все возможное для своей безопасности, заявил Лавров

15:13 20.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на полях Арктического совета в Рейкьявике
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на полях Арктического совета в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РЕЙКЬЯВИК, 20 мая - РИА Новости. Россия примет все возможные меры для обеспечения собственной безопасности в свете деятельности стран НАТО, но выступает за диалог, об этом шла речь и в беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я надеюсь, что и в рамках ОБСЕ, где существует соответствующий форум по безопасности, Запад проявит ответственный подход и прекратит лишь постоянно заявлять о своих односторонних действиях, об учениях, в которых на границе РФ участвуют десятки тысяч зарубежных войск, специально переброшенных вместе с техникой из США, Канады. Мы хотим, чтобы был налажен тот диалог, о котором изначально договаривались в рамках ОБСЕ", - сказал Лавров на пресс- конференции.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи на полях Арктического совета в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
Вчера, 14:55
Лавров провел вторую встречу с Блинкеном "на арктических полях"
"К сожалению, все упирается в то, что НАТО считает себя не ровней всем остальным и исходит из того, что они не могут опускаться до уровня диалога с той же самой ОДКБ. Это не единственный пример высокомерия, который наши западные партнеры в последние годы активно и все с большим удовольствием проявляют на международной арене. Поэтому мы, конечно, делаем выводы. Мы будем предпринимать необходимые меры для того, чтобы надежным образом без каких-либо вариантов обеспечить нашу безопасность. Наш приоритет, наши предпочтения всегда в диалоге, о чем мы вчера говорили в том числе с Энтони Блинкеном", - добавил российский министр.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года.
Министерская встреча в Рейкьявике стала первым очным мероприятием такого уровня в ходе исландского председательства. За прошедший год личные контакты были минимизированы из-за пандемии COVID-19, многие международные форумы до сих пор или переносятся на более поздний срок, или проходят виртуально.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на полях Арктического совета в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
Вчера, 14:45
Лавров и Блинкен обсудили размещение ротационных войск США в Польше
 
РоссияЭнтони БлинкенОБСЕСергей ЛавровОДКБАрктический советФинляндияНорвегия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:36Принцы Уильям и Гарри резко раскритиковали Би-би-си из-за интервью Дианы
02:10Диетолог рассказала, как еще можно успеть похудеть к лету
01:48Продюсируемая Киркоровым певица вышла в финал "Евровидения"
01:42Россия предложила срочно провести встречу "ближневосточного квартета"
01:39Россия хочет долгосрочного прекращения огня между Израилем и ХАМАС
01:33Байден пообещал Нетаньяху восстановить "Железный купол"
01:22Пискарев считает, что вмешательство Запада угрожает Союзному государству
01:19Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились крова, заявили в Палестине
00:48Минобороны: первый в Праге Т-34 дрался сразу с 13 немецкими самоходками
00:37Сенаторы США захотели восстановить санкции против "Северного потока — 2"
00:34Высылаемые американские дипломаты до конца дня должны покинуть Россию
00:30Минобороны обвинило Чехию в принижении роли Красной Армии
00:17Минобороны рассекретило документы по Пражской наступательной операции
00:12В Израиле заявили об успехах в борьбе с группировками в Газе
00:08Военное крыло ХАМАС готовило масштабный удар по всему Израилю
23:59Ребенок перенес клиническую смерть в частной больнице в Петербурге
23:57В России выявили более десяти случаев индийского штамма коронавируса
23:57В Киеве дали прогноз по мирному процессу в Донбассе
23:48В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
23:47Попова: самой опасной мутации индийского варианта COVID-19 в России нет
Лента новостейМолния