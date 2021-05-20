Россия сделает все возможное для своей безопасности, заявил Лавров
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на полях Арктического совета в Рейкьявике
РЕЙКЬЯВИК, 20 мая - РИА Новости. Россия примет все возможные меры для обеспечения собственной безопасности в свете деятельности стран НАТО, но выступает за диалог, об этом шла речь и в беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я надеюсь, что и в рамках ОБСЕ, где существует соответствующий форум по безопасности, Запад проявит ответственный подход и прекратит лишь постоянно заявлять о своих односторонних действиях, об учениях, в которых на границе РФ участвуют десятки тысяч зарубежных войск, специально переброшенных вместе с техникой из США, Канады. Мы хотим, чтобы был налажен тот диалог, о котором изначально договаривались в рамках ОБСЕ", - сказал Лавров на пресс- конференции.
"К сожалению, все упирается в то, что НАТО считает себя не ровней всем остальным и исходит из того, что они не могут опускаться до уровня диалога с той же самой ОДКБ. Это не единственный пример высокомерия, который наши западные партнеры в последние годы активно и все с большим удовольствием проявляют на международной арене. Поэтому мы, конечно, делаем выводы. Мы будем предпринимать необходимые меры для того, чтобы надежным образом без каких-либо вариантов обеспечить нашу безопасность. Наш приоритет, наши предпочтения всегда в диалоге, о чем мы вчера говорили в том числе с Энтони Блинкеном", - добавил российский министр.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года.
Министерская встреча в Рейкьявике стала первым очным мероприятием такого уровня в ходе исландского председательства. За прошедший год личные контакты были минимизированы из-за пандемии COVID-19, многие международные форумы до сих пор или переносятся на более поздний срок, или проходят виртуально.