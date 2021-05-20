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https://ria.ru/20210520/beremennye-1733189543.html
У беременных не выявили серьезных побочных реакций на "Спутник V"
У беременных не выявили серьезных побочных реакций на "Спутник V" - РИА Новости, 20.05.2021
У беременных не выявили серьезных побочных реакций на "Спутник V"
В ходе исследования вакцины от коронавируса "Спутник V" 21 женщина забеременела, серьезных нежелательных реакций у них не выявлено, следует из сообщения НИЦ... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T18:58
2021-05-20T18:58
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В ходе исследования вакцины от коронавируса "Спутник V" 21 женщина забеременела, серьезных нежелательных реакций у них не выявлено, следует из сообщения НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России."В настоящий момент в рамках клинического исследования комбинированной вакцины "Гам-КОВИД-Вак" зарегистрирован 21 случай беременности участников исследования со сроком от 3 до 8 месяцев. Зарегистрированных случаев серьезных нежелательных явлений нет",- говорится в сообщении.Кроме того, проводятся дополнительные доклинические исследования на млекопитающих для оценки безопасности применения вакцины у беременных. В среду родилось первое поколение животных, получивших вакцину во время беременности, в результате обследования новорожденных животных в настоящее время патологических изменений нет, уточнили в центре."Предварительные данные говорят о том, что эмбриотоксичность вакцины в исследуемой группе по сравнению с контрольной не выявлена. Исследования продолжаются", - пояснили в центре.В настоящее время в приоритетном порядке активно изучается вопрос возможности вакцинации беременных от новой коронавирусной инфекции, так как заболевание при беременности несет высокий риск тяжелого жизнеугрожаюшего течения, подчеркнули в центре Гамалеи.
https://ria.ru/20210520/zachatie-1733159523.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, россия, здоровье - общество

У беременных не выявили серьезных побочных реакций на "Спутник V"

18:58 20.05.2021
 
© Fotolia / wlablackРезультаты эхографии
Результаты эхографии - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© Fotolia / wlablack
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В ходе исследования вакцины от коронавируса "Спутник V" 21 женщина забеременела, серьезных нежелательных реакций у них не выявлено, следует из сообщения НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России.
"В настоящий момент в рамках клинического исследования комбинированной вакцины "Гам-КОВИД-Вак" зарегистрирован 21 случай беременности участников исследования со сроком от 3 до 8 месяцев. Зарегистрированных случаев серьезных нежелательных явлений нет",- говорится в сообщении.
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Кроме того, проводятся дополнительные доклинические исследования на млекопитающих для оценки безопасности применения вакцины у беременных. В среду родилось первое поколение животных, получивших вакцину во время беременности, в результате обследования новорожденных животных в настоящее время патологических изменений нет, уточнили в центре.
"Предварительные данные говорят о том, что эмбриотоксичность вакцины в исследуемой группе по сравнению с контрольной не выявлена. Исследования продолжаются", - пояснили в центре.
В настоящее время в приоритетном порядке активно изучается вопрос возможности вакцинации беременных от новой коронавирусной инфекции, так как заболевание при беременности несет высокий риск тяжелого жизнеугрожаюшего течения, подчеркнули в центре Гамалеи.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииРоссияЗдоровье - Общество
 
 
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