https://ria.ru/20210520/beremennye-1733189543.html

У беременных не выявили серьезных побочных реакций на "Спутник V"

У беременных не выявили серьезных побочных реакций на "Спутник V" - РИА Новости, 20.05.2021

У беременных не выявили серьезных побочных реакций на "Спутник V"

В ходе исследования вакцины от коронавируса "Спутник V" 21 женщина забеременела, серьезных нежелательных реакций у них не выявлено, следует из сообщения НИЦ... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T18:58

2021-05-20T18:58

2021-05-20T18:58

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/147995/28/1479952836_0:199:3912:2400_1920x0_80_0_0_c57ed1868fb1eff0fb608d8782790645.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В ходе исследования вакцины от коронавируса "Спутник V" 21 женщина забеременела, серьезных нежелательных реакций у них не выявлено, следует из сообщения НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России."В настоящий момент в рамках клинического исследования комбинированной вакцины "Гам-КОВИД-Вак" зарегистрирован 21 случай беременности участников исследования со сроком от 3 до 8 месяцев. Зарегистрированных случаев серьезных нежелательных явлений нет",- говорится в сообщении.Кроме того, проводятся дополнительные доклинические исследования на млекопитающих для оценки безопасности применения вакцины у беременных. В среду родилось первое поколение животных, получивших вакцину во время беременности, в результате обследования новорожденных животных в настоящее время патологических изменений нет, уточнили в центре."Предварительные данные говорят о том, что эмбриотоксичность вакцины в исследуемой группе по сравнению с контрольной не выявлена. Исследования продолжаются", - пояснили в центре.В настоящее время в приоритетном порядке активно изучается вопрос возможности вакцинации беременных от новой коронавирусной инфекции, так как заболевание при беременности несет высокий риск тяжелого жизнеугрожаюшего течения, подчеркнули в центре Гамалеи.

https://ria.ru/20210520/zachatie-1733159523.html

https://ria.ru/20210429/koronavirus-1730465226.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, россия, здоровье - общество