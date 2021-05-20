https://ria.ru/20210520/aysberg-1733177485.html

Появилось видео, как от Антарктиды откололся крупнейший в мире айсберг

Появилось видео, как от Антарктиды откололся крупнейший в мире айсберг - РИА Новости, 20.05.2021

Появилось видео, как от Антарктиды откололся крупнейший в мире айсберг

Появилось видео из космоса, на котором запечатлен крупнейший в мире айсберг, отколовшийся от Антарктиды. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T17:54

2021-05-20T17:54

2021-05-20T18:16

космос - риа наука

антарктида

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Появилось видео из космоса, на котором запечатлен крупнейший в мире айсберг, отколовшийся от Антарктиды. Как указало Европейское космическое агентство (ЕКА), площадь льдины составила примерно 4320 квадратных километров, что больше испанского острова Мальорка. Как отметили ученые, айсберг, получивший обозначение А-76, в длину достигает 170 километров, а в ширину — 25 километров. Он откололся от западной части шельфового ледника Ронне в Антарктиде и сейчас находится в море Уэдделла.Предыдущий рекорд зафиксировали на отметке в 3880 квадратных километров. Объект под названием А-32А также находится в море Уэдделла.

https://ria.ru/20200427/1570606433.html

антарктида

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2021

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космос - риа наука, антарктида