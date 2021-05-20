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Появилось видео, как от Антарктиды откололся крупнейший в мире айсберг
Появилось видео, как от Антарктиды откололся крупнейший в мире айсберг - РИА Новости, 20.05.2021
Появилось видео, как от Антарктиды откололся крупнейший в мире айсберг
Появилось видео из космоса, на котором запечатлен крупнейший в мире айсберг, отколовшийся от Антарктиды. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T17:54
2021-05-20T18:16
космос - риа наука
антарктида
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Появилось видео из космоса, на котором запечатлен крупнейший в мире айсберг, отколовшийся от Антарктиды. Как указало Европейское космическое агентство (ЕКА), площадь льдины составила примерно 4320 квадратных километров, что больше испанского острова Мальорка. Как отметили ученые, айсберг, получивший обозначение А-76, в длину достигает 170 километров, а в ширину — 25 километров. Он откололся от западной части шельфового ледника Ронне в Антарктиде и сейчас находится в море Уэдделла.Предыдущий рекорд зафиксировали на отметке в 3880 квадратных километров. Объект под названием А-32А также находится в море Уэдделла.
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космос - риа наука, антарктида

Появилось видео, как от Антарктиды откололся крупнейший в мире айсберг

17:54 20.05.2021 (обновлено: 18:16 20.05.2021)
 
© Фото : Copernicus Sentinel data (2021), processed by ESAСравнительные размеры острова Мальорка и айсберга А-76
Сравнительные размеры острова Мальорка и айсберга А-76 - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© Фото : Copernicus Sentinel data (2021), processed by ESA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Появилось видео из космоса, на котором запечатлен крупнейший в мире айсберг, отколовшийся от Антарктиды.
Как указало Европейское космическое агентство (ЕКА), площадь льдины составила примерно 4320 квадратных километров, что больше испанского острова Мальорка.
Как отметили ученые, айсберг, получивший обозначение А-76, в длину достигает 170 километров, а в ширину — 25 километров. Он откололся от западной части шельфового ледника Ронне в Антарктиде и сейчас находится в море Уэдделла.
Предыдущий рекорд зафиксировали на отметке в 3880 квадратных километров. Объект под названием А-32А также находится в море Уэдделла.
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Космос - РИА НаукаАнтарктида
 
 
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