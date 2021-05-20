https://ria.ru/20210520/arktika-1733132187.html
Россия будет развивать в Арктике экологические инициативы, заявил Лавров
Россия будет развивать в Арктике экологические инициативы, заявил Лавров - РИА Новости, 20.05.2021
Россия будет развивать в Арктике экологические инициативы, заявил Лавров
Россия будет добиваться выполнения Парижского соглашения по климату и других природоохранных инициатив на суше и на море во время своего председательства в... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T14:17
2021-05-20T14:17
2021-05-20T14:17
россия
северный ледовитый океан
арктика
сергей лавров
арктический совет
в мире
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РЕЙКЬЯВИК, 20 мая - РИА Новости. Россия будет добиваться выполнения Парижского соглашения по климату и других природоохранных инициатив на суше и на море во время своего председательства в Арктическом совете, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Председательство в Арктическом совете на 2021-2023 годы перешло к России."Россия намерена всемерно содействовать дальнейшей адаптации региона к глобальным климатическим изменениям. Требуется постоянно совершенствовать систему мониторинга за окружающей средой, стремиться минимизировать антропогенное воздействие на природу, добиваться выполнения Парижского соглашения и повестки дня в области устойчивого развития 2030", - заявил Лавров на министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике.Он также отметил важность "сохранения биоразнообразия, уникальной экосистемы Арктики, предупреждения загрязнения на море и на суше". "Мы готовы и считаем важным отрабатывать практическое взаимодействие по совместному реагированию на эти и другие вызовы", - добавил глава МИД РФ.Одной из природоохранных мер станет "принятие решения о модальностях работы механизма по финансированию проектной деятельности, направленной в том числе на сокращение загрязнения окружающей среды в Арктике и на развитие сотрудничества в области экологии", отметил министр.Также Лавров упомянул необходимость вступления в силу подписанного 3 года назад соглашения по сокращению нерегулируемого промысла в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана. "Рассматриваем его как серьезный шаг на пути к продвижению к экосистемному управлению морскими ресурсами", - сказал он."Как крупнейшая арктическая держава Россия видит приоритетом деятельности нашего совета сбалансированное продвижение устойчивого развития Заполярья в социальном, экономическом и природоохранном измерении. Считаем необходимым способствовать ведущей роли совета в коллективных усилиях в управлении регионом и решении существующих проблем", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20210520/lavrov-1733126387.html
https://ria.ru/20210520/arktika-1733131106.html
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россия, северный ледовитый океан, арктика, сергей лавров, арктический совет, в мире
РЕЙКЬЯВИК, 20 мая - РИА Новости. Россия
будет добиваться выполнения Парижского соглашения по климату и других природоохранных инициатив на суше и на море во время своего председательства в Арктическом совете
, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
.
Председательство в Арктическом совете на 2021-2023 годы перешло к России.
"Россия намерена всемерно содействовать дальнейшей адаптации региона к глобальным климатическим изменениям. Требуется постоянно совершенствовать систему мониторинга за окружающей средой, стремиться минимизировать антропогенное воздействие на природу, добиваться выполнения Парижского соглашения и повестки дня в области устойчивого развития 2030", - заявил Лавров на министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике.
Он также отметил важность "сохранения биоразнообразия, уникальной экосистемы Арктики
, предупреждения загрязнения на море и на суше". "Мы готовы и считаем важным отрабатывать практическое взаимодействие по совместному реагированию на эти и другие вызовы", - добавил глава МИД РФ.
Одной из природоохранных мер станет "принятие решения о модальностях работы механизма по финансированию проектной деятельности, направленной в том числе на сокращение загрязнения окружающей среды в Арктике и на развитие сотрудничества в области экологии", отметил министр.
Также Лавров упомянул необходимость вступления в силу подписанного 3 года назад соглашения по сокращению нерегулируемого промысла в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана
. "Рассматриваем его как серьезный шаг на пути к продвижению к экосистемному управлению морскими ресурсами", - сказал он.
"Как крупнейшая арктическая держава Россия видит приоритетом деятельности нашего совета сбалансированное продвижение устойчивого развития Заполярья в социальном, экономическом и природоохранном измерении. Считаем необходимым способствовать ведущей роли совета в коллективных усилиях в управлении регионом и решении существующих проблем", - добавил Лавров.