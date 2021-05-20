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Председательство в Арктическом совете перешло к России
Председательство в Арктическом совете перешло к России - РИА Новости, 20.05.2021
Председательство в Арктическом совете перешло к России
Председательство в Арктическом совете на два года перешло к России, торжественная церемония прошла в рамках встречи глав МИД "арктической восьмерки" в... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T14:12
2021-05-20T14:36
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РЕЙКЬЯВИК, 20 мая - РИА Новости. Председательство в Арктическом совете на два года перешло к России, торжественная церемония прошла в рамках встречи глав МИД "арктической восьмерки" в Рейкьявике.Предыдущий председатель, глава МИД Исландии Гудлаугур Тор Тордарсон передал российскому коллеге Сергею Лаврову церемониальный молоток, который перед этим был продезинфицирован в связи с мерами по профилактике коронавируса.До этого Лавров вместе с коллегами подписали декларацию сессии в Рейкьявике.Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года.
https://ria.ru/20210520/arktika-1733132187.html
https://ria.ru/20210520/lavrov-1733126387.html
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финляндия, норвегия, россия, арктический совет, в мире

Председательство в Арктическом совете перешло к России

14:12 20.05.2021 (обновлено: 14:36 20.05.2021)
 
© Фото : Михаил КарандеевЦентр спутникового мониторинга на Шпицбергене
Центр спутникового мониторинга на Шпицбергене - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© Фото : Михаил Карандеев
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РЕЙКЬЯВИК, 20 мая - РИА Новости. Председательство в Арктическом совете на два года перешло к России, торжественная церемония прошла в рамках встречи глав МИД "арктической восьмерки" в Рейкьявике.
Предыдущий председатель, глава МИД Исландии Гудлаугур Тор Тордарсон передал российскому коллеге Сергею Лаврову церемониальный молоток, который перед этим был продезинфицирован в связи с мерами по профилактике коронавируса.
Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
14:17
Россия будет развивать в Арктике экологические инициативы, заявил Лавров
До этого Лавров вместе с коллегами подписали декларацию сессии в Рейкьявике.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на полях Арктического совета в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
13:48
Лавров призвал рассматривать Арктику как территорию мира и стабильности
 
ФинляндияНорвегияРоссияАрктический советВ мире
 
 
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