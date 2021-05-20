https://ria.ru/20210520/arktika-1733131106.html
Председательство в Арктическом совете перешло к России
Председательство в Арктическом совете перешло к России - РИА Новости, 20.05.2021
Председательство в Арктическом совете перешло к России
Председательство в Арктическом совете на два года перешло к России, торжественная церемония прошла в рамках встречи глав МИД "арктической восьмерки" в... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T14:12
2021-05-20T14:12
2021-05-20T14:36
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РЕЙКЬЯВИК, 20 мая - РИА Новости. Председательство в Арктическом совете на два года перешло к России, торжественная церемония прошла в рамках встречи глав МИД "арктической восьмерки" в Рейкьявике.Предыдущий председатель, глава МИД Исландии Гудлаугур Тор Тордарсон передал российскому коллеге Сергею Лаврову церемониальный молоток, который перед этим был продезинфицирован в связи с мерами по профилактике коронавируса.До этого Лавров вместе с коллегами подписали декларацию сессии в Рейкьявике.Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года.
https://ria.ru/20210520/arktika-1733132187.html
https://ria.ru/20210520/lavrov-1733126387.html
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