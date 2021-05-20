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Замглавы департамента Минпромторга арестовали
Замглавы департамента Минпромторга арестовали - РИА Новости, 20.05.2021
Замглавы департамента Минпромторга арестовали
Басманный суд Москвы арестовал заместителя директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Ольгу Покидышеву по... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T22:58
2021-05-20T22:58
2021-05-20T22:58
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
москва
новгородская область
происшествия
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал заместителя директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Ольгу Покидышеву по делу о мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская."Суд избрал в отношении Покидышевой меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 июля", - сказала она.Такую же меру пресечения суд избрал для бывшего директора этого департамента Ольги Колотиловой, которая сейчас занимает должность помощника губернатора Новгородской области.Обеим вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), москва, новгородская область, происшествия