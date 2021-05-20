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Замглавы департамента Минпромторга задержали по делу о мошенничестве
Замглавы департамента Минпромторга задержали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 20.05.2021
Замглавы департамента Минпромторга задержали по делу о мошенничестве
Замглавы одного из департаментов Минпромторга России Ольга Покидышева задержана по уголовному делу о крупном мошенничестве, следует из комментария пресс-службы... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T14:58
2021-05-20T22:37
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
происшествия
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Замглавы одного из департаментов Минпромторга России Ольга Покидышева задержана по уголовному делу о крупном мошенничестве, следует из комментария пресс-службы Басманного суда Москвы."В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Покидышевой меры пресечения в виде заключения под стражу до 19 июля", — рассказала РИА Новости в четверг пресс-секретарь суда Ирина Софинская.Наряду с ней следствие просит заключить в СИЗО бывшего директора этого департамента (развития фармацевтической и медицинской промышленности) Ольгу Колотилову, ныне помощницу губернатора Новгородской области.Фабула уголовного дела пока неясна. Обеим вменяется статья "Мошенничество в особо крупном размере" и грозит до десяти лет заключения.Если следствие запрашивает арест фигуранток, это говорит о том, что они уже задержаны. Комментариями правоохранительных органов РИА Новости, однако, пока не располагает.Минпромторг России признан потерпевшей стороной по уголовному делу о мошенничестве против замглавы департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Ольги Покидышевой, а также экс-главы этого департамента Ольги Колотиловой, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."Министерство промышленности и торговли Российской Федерации оказывает следствию все необходимое содействие и предоставляет запрашиваемые документы. Обстоятельства будут установлены в ходе следствия. В соответствии с постановлением следствия, Минпромторг России признан потерпевшей стороной по возбужденному уголовному делу", — сообщили в министерстве.
https://ria.ru/20200727/1574999484.html
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), происшествия

Замглавы департамента Минпромторга задержали по делу о мошенничестве

14:58 20.05.2021 (обновлено: 22:37 20.05.2021)
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Замглавы одного из департаментов Минпромторга России Ольга Покидышева задержана по уголовному делу о крупном мошенничестве, следует из комментария пресс-службы Басманного суда Москвы.
"В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Покидышевой меры пресечения в виде заключения под стражу до 19 июля", — рассказала РИА Новости в четверг пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
Наряду с ней следствие просит заключить в СИЗО бывшего директора этого департамента (развития фармацевтической и медицинской промышленности) Ольгу Колотилову, ныне помощницу губернатора Новгородской области.
Фабула уголовного дела пока неясна. Обеим вменяется статья "Мошенничество в особо крупном размере" и грозит до десяти лет заключения.
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Если следствие запрашивает арест фигуранток, это говорит о том, что они уже задержаны. Комментариями правоохранительных органов РИА Новости, однако, пока не располагает.
Минпромторг России признан потерпевшей стороной по уголовному делу о мошенничестве против замглавы департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Ольги Покидышевой, а также экс-главы этого департамента Ольги Колотиловой, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Министерство промышленности и торговли Российской Федерации оказывает следствию все необходимое содействие и предоставляет запрашиваемые документы. Обстоятельства будут установлены в ходе следствия. В соответствии с постановлением следствия, Минпромторг России признан потерпевшей стороной по возбужденному уголовному делу", — сообщили в министерстве.
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