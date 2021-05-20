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Москалькова предложила амнистию для совершивших нетяжкие преступления
Москалькова предложила амнистию для совершивших нетяжкие преступления - РИА Новости, 20.05.2021
Москалькова предложила амнистию для совершивших нетяжкие преступления
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предлагает провести амнистию по снятию судимости с граждан, совершивших преступления небольшой и... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T09:44
2021-05-20T09:44
татьяна москалькова
общество
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КРАСНОЯРСК, 20 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предлагает провести амнистию по снятию судимости с граждан, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, добавив, что многие люди часто сталкиваются с ситуацией, когда, несмотря на освобождение из мест лишения свободы, судимость весит на них как вериги."Преступления небольшой и средней тяжести должны влечь наказание, но не судимость, потому что она не дает возможность ни на работу устроиться, ни кредит взять. И эта судимость распространяется на всю семью. Возможно, имеет смысл провести амнистию по снятию судимости для таких людей. Ведь многие люди уже отбыли наказание, а судимость весит на них как вериги", - сказала Москалькова на координационном совете уполномоченных по правам человека по теме "Ресоциализация осуждённых и лиц, освободившихся из мест лишения свободы".По ее словам, побудить работодателя взять на работу человека с судимостью крайне сложно."Судимость - это стена, через которую человек не может пробиться. Очень важно, чтобы не было судимости у тех, кто не представляет большой опасности для общества", - заключила Москалькова.
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татьяна москалькова, общество

Москалькова предложила амнистию для совершивших нетяжкие преступления

09:44 20.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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КРАСНОЯРСК, 20 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предлагает провести амнистию по снятию судимости с граждан, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, добавив, что многие люди часто сталкиваются с ситуацией, когда, несмотря на освобождение из мест лишения свободы, судимость весит на них как вериги.
"Преступления небольшой и средней тяжести должны влечь наказание, но не судимость, потому что она не дает возможность ни на работу устроиться, ни кредит взять. И эта судимость распространяется на всю семью. Возможно, имеет смысл провести амнистию по снятию судимости для таких людей. Ведь многие люди уже отбыли наказание, а судимость весит на них как вериги", - сказала Москалькова на координационном совете уполномоченных по правам человека по теме "Ресоциализация осуждённых и лиц, освободившихся из мест лишения свободы".
По ее словам, побудить работодателя взять на работу человека с судимостью крайне сложно.
"Судимость - это стена, через которую человек не может пробиться. Очень важно, чтобы не было судимости у тех, кто не представляет большой опасности для общества", - заключила Москалькова.
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