https://ria.ru/20210520/aktsiya-1733183768.html

"Сад памяти": Уже 25 миллионов деревьев, тысячи корпоративных волонтеров

"Сад памяти": Уже 25 миллионов деревьев, тысячи корпоративных волонтеров - РИА Новости, 20.05.2021

"Сад памяти": Уже 25 миллионов деревьев, тысячи корпоративных волонтеров

В Москве состоялась пресс-конференция, посвященная предварительным итогам международной акции "Сад памяти": всего месяц до финала. Результатами поделились... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T18:34

2021-05-20T18:34

2021-05-20T18:34

пресс-релизы

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МОСКВА, 20 мая - Оргкомитет международной акции "Сад памяти". В Москве состоялась пресс-конференция, посвященная предварительным итогам международной акции "Сад памяти": всего месяц до финала. Результатами поделились организаторы, партнеры и волонтёры масштабной инициативы из разных регионов страны.Уже 25 миллионов деревьев из 27 запланированных высадили участники международной акции "Сад памяти", сообщили организаторы акции сегодня, 20 мая, на пресс-конференции, посвящённой её предварительным результатам. Эту отметку удалось достичь благодаря поддержке сотрудников лесничеств, волонтеров, семей, школьников, работников предприятий-партнёров."До финала акции ещё месяц, но к нам присоединились уже 78 субъектов. Думаю, к завершению, "Сады памяти" появятся по всей стране, - отметила Председатель Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" (авторы идеи и главные организаторы акции) Ольга Амельченкова. - Также в разных форматах нас поддержали 39 стран. Год назад нас к завершению акции было более 50 – уверена, мы преодолеем и эту отметку, несмотря на то, что в других странах до сих пор введены более жесткие ограничения из-за ковида".Колоссальный отклик населения из разных регионов России и стран демонстрируют и другие факты. На мероприятия по высадке деревьев люди добираются даже в случае удалённости места проведения, в лесничества. Например, в Хабаровском крае в майские праздники на одну из таких высадок съехались более 400 человек. А волонтёры РМК впервые провели мероприятие на далекой горе Извоз в Челябинской области: это памятник природы. Массово присоединяются и к другим инициативам. Только в формате #СадПамятиДома на личных участках и небольших аллеях в деревнях появились 104 тысячи деревьев. Отдельно организаторы акции в лице "Волонтеров Победы" и Минприроды России отметили вклад корпоративных волонтёров, которые участвуют в мероприятиях большими коллективами, поддерживают желающих посадочным материалом и даже инициируют собственные высадки.Это говорит об экологической, социальной ответственности компаний, в которых они трудятся, подчеркнул начальник Управления науки и международного сотрудничества Федерального агентства лесного хозяйства Владимир Дмитриев. 180 тысяч деревьев ко Всемирному дню окружающей среды и целый миллион – к 2023 году, в рамках компенсации углеродного следа, намерен посадить Сбер – титульный партнёр акции "Сад памяти". Каждое посаженное дерево — это и символ памяти, и вклад в будущее благополучие страны и всей планеты, отмечают в компании."Сбер активно поддержал акцию "Сад памяти", и наши сотрудники с большим энтузиазмом в ней участвуют, потому что сохранение памяти о великом подвиге народа имеет большое значение для каждого из нас. Команда Сбера присоединяется к посадке саженцев по всей стране, люди приходят целыми семьями. Каждое новое дерево — это не только символ памяти, но и наш вклад в восстановление зелёного пояса России", - подчёркивает заместитель Председателя Правления Сбербанка Ольга Голодец.Сотрудники Сбера выходят на акцию целыми отделениями, семьями по всей стране – от подмосковного Нахабино, где прошло масштабное мероприятие с участием главы Рослесхоза – до Сибири.Также не один год участвует и в экологических проектах, и в инициативах, направленных на сохранение исторической памяти, а теперь – в акции, объединяющей оба смысла, Русская медная компания – генеральный партнёр "Сад памяти". Сотрудники РМК, многие из которых потомки тыловиков, продолжатели прославленных рабочих династий, уже поддержали акцию в восьми регионах присутствия компании, самостоятельно высадив 25 тысяч деревьев. Впереди ещё пять масштабных мероприятий, в том числе в Казахстане. Сегодня волонтёры РМК вышли в прямой эфир со знаковой высадки из Карабаша Челябинской области. На пресс-конференции в Москве РМК представил вице-президент по взаимодействию с органами власти и стратегическим коммуникациям Дмитрий Говоров."Как справедливо отмечают специалисты, для сокращения углеродного следа, весьма актуальной сегодня темы, недостаточно внедрять зеленые технологии в производство. Необходимо восстанавливать и увеличивать площади лесов, - отмечает Дмитрий Говоров. - С 2017 года на предприятиях РМК в Свердловской, Челябинской, Новгородской, Оренбургской областях и в Республике Казахстан проходит акция "Озеленим наш дом". За это время сотрудники РМК высадили в общей сложности порядка 600 тысяч растений на территории предприятий и за их пределами".Поддержали в РМК и другой формат акции, для самых маленьких – "Сад памяти глазами детей". Дети по всей страны рисуют "Сад памяти", посвящая бабушкам и дедушкам нарисованные деревья, и загружают на сайт акции садпамяти2021.рф. Теперь автор лучшего рисунка сможет отправиться в Брест, на финальное мероприятие. "Мы с оргкомитетом сошлись на том, что поездка в Брест и посещение Брестской крепости, тем более в эту особую дату, 22 июня, спустя 80 лет, станет для победителя конкурса и всей его семьи замечательной возможностью узнать о событиях того времени чуть больше, приобщиться к истории, подвигу, который совершили наши герои", - подчеркнул вице-президент компании.В эфире пресс-конференции, помимо Челябинской области, побывали также Воронежская область, где сегодня под руководством заместителя руководителя Исполкома ОНФ Игоря Кастюкевича деревья высаживали на месте пожаров 2010 года, а также Башкирия. Село Иглино представил юный амбассадор акции, эковолонтёр, экоблогер, автор идеи #СадПамятиВшколе, поддержанной Президентом РФ и Минпросвещения, 12-летний Матвей Анискин. У себя дома вместе с одноклассниками он уже посадил деревья в память о тех, кто уходил на фронт со школьной скамьи. "Хочется сказать спасибо всем, кто поддержал мою идею, спасибо за участие школьникам. Мне кажется, очень важно знать историю своей семьи, страны, места, в котором живёшь. Это интересно и это важно. Когда ты больше знаешь о родном селе или городе, ты больше заботишься и о его природе", - отметил юный эковолонтёр.Между тем, в поддержку #СадПамятиВшколе присоединяются первые школьники – мероприятия проходят в преддверии и в сами Дни последнего звонка, на торжественных линейках. Накануне состоялись высадки в Иркутской и Омской областях. По предварительным данным, формат охватит 75 регионов страны - от Калининграда до Приморья, от Мурманска до Краснодара. Выпускниками и другими учащимися школ в количестве свыше миллиона человек будет высажено около 3,4 миллиона деревьев. "Напомню, что основной смысл формата на Последний звонок: увековечить подвиг своих героев, героев школы и в первую очередь всех тех, кто 80 лет назад отправился на фронт со школьной скамьи. И школы – зеркало тех событий. Многие, в том числе учителя, местные жители, были потрясены историями своих же образовательных учреждений", - отмечает Председатель Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.Так, уже завтра, 21 мая, Последний звонок прозвенит в Новосильской школе Орловской области. За 22 месяца оккупации региона погибло много учителей и бывших учеников Новосильской средней школы. Одно из деревьев в память о герое, бывшем ученике Новосильской школы, Дмитрии Расторгуеве, посадят его потомки – его внучка, которая работает учителем в его школе, и правнучка, которая заканчивает десятый класс. Девушка с гордостью рассказывает одноклассникам, что одно из деревьев на школьном дворе перед уходом посадил её прадед. Дмитрий Акимович 7 ноября 1941 года ушёл на фронт с Московского парада и прошёл всю войну. Вернувшись домой, продолжал трудиться на Новосильской земле. Основным днём формата станет 25 мая. В этот день также пройдут знаковые высадки. Например, в Бурятии, в гимназии №29, основанной в 1937 году, Сад памяти разобьют в честь легендарного первого выпуска школы, отправившегося на фронт в 1941 году. Вспомнят и первого директора учреждения, который также отправился на войну со своими учениками, и погиб."Для "Волонтеров Победы", как организаторов акции, очень важно, что сегодня школьники, благодаря новому формату всё чаще называют не только известные на всю страну имена героев, но и вспоминают своих земляков, говорят о тех, чьи имена по каким-то причинам оказались забыты, всё чаще спрашивают близких о своих родственниках. А это и есть одна из главных целей нашей акции, - отмечает Ольга Амельченкова. - Мне ещё раз хотелось бы поблагодарить всех неравнодушных, школьников, семьи, корпоративные команды, наших партнёров. Действительно, уже сегодня можно говорить о том, что в 2021 году акция стала ещё масштабнее. И этот масштаб складывается из честных искренних трогательных великих человеческих историй, судеб, героических поступков"."И важно даже не какую площадь занимает высаженный лес, - отметил заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александр Агафонов, который признался, что "пропускает акцию через себя", поскольку и члены его семьи, оба деда, прошли войну. - Важен сам подход, важна идеология. Важен тот момент, который объединяет всех граждан".Организаторами акции "Сад памяти" выступают "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов РФ и Федерального агентства лесного хозяйства в рамках реализации национального проекта "Экология", а также Всероссийского общества охраны природы. Формат #СадПамятиВшколе реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ. Партнёры акции "Сад памяти" 2021 года - ОАО "РЖД", Госкорпорация "Росатом" и ПАО "ГМК "Норильский никель". Региональными партнёрами выступают "Кузбасская топливная компания" и "Русский уголь". Генеральные партнёры — "Русская медная компания", "Газпром". СБЕР - титульный партнёр акции.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы