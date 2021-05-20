Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ивановская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ивановская область
https://ria.ru/20210520/agrostartap-1733122217.html
Власти Ивановской области поддержат 23 агростартапа
Власти Ивановской области поддержат 23 агростартапа - РИА Новости, 20.05.2021
Власти Ивановской области поддержат 23 агростартапа
В Ивановской области подвели итоги конкурсного отбора получателей грантов "Агростартап", финансовую помощь получат 23 начинающих фермера, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T13:24
2021-05-20T13:24
ивановская область
ивановская область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b811dcd08e036e29aabbc7c5eb566f5d.jpg
ИВАНОВО, 20 мая – РИА Новости. В Ивановской области подвели итоги конкурсного отбора получателей грантов "Агростартап", финансовую помощь получат 23 начинающих фермера, сообщил РИА Новости представитель пресс-службе правительства региона.Он добавил, что победители конкурсного отбора этого года будут реализовывать свои проекты в 13 районах региона в различных направлениях АПК. Это производство сыров, выращивание овощей, зелени, ягод и рассады в закрытом грунте, молочное и мясное скотоводство, пчеловодство, также планируется строительство кроликофермы.Как отметил директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области Денис Черкесов, государственная поддержка фермерства в Ивановской области дает ощутимые результаты. "За два года объем производства сельхозпродукции в малых формах хозяйствования в регионе вырос на 18,4%. По итогам первого квартала 2021 года доля фермеров в валовом региональном производстве сельхозпродукции составила более 7%, а индекс производства продукции достиг 110,3% к аналогичному периоду прошлого года", – процитировали слова Черкесова в пресс-службе.Гранты "Агростартап" предоставляются в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Средства могут быть израсходованы на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, животных, земель для ведения хозяйства, на строительство и ремонт производственных и складских помещений, а также на подключение объектов производства к инфраструктуре.
https://ria.ru/20210519/remont-1732984981.html
ивановская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_43c88ef3316c43ff3413f14b2cafab53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ивановская область, экономика

Власти Ивановской области поддержат 23 агростартапа

13:24 20.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 20 мая – РИА Новости. В Ивановской области подвели итоги конкурсного отбора получателей грантов "Агростартап", финансовую помощь получат 23 начинающих фермера, сообщил РИА Новости представитель пресс-службе правительства региона.
"В этом году на предоставление грантов "Агростартап" в областном бюджете предусмотрено 32 миллиона рублей, что на 7,1 миллиона рублей больше, чем в 2020 году. Средний размер гранта составит почти 1,4 миллиона рублей", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что победители конкурсного отбора этого года будут реализовывать свои проекты в 13 районах региона в различных направлениях АПК. Это производство сыров, выращивание овощей, зелени, ягод и рассады в закрытом грунте, молочное и мясное скотоводство, пчеловодство, также планируется строительство кроликофермы.
Как отметил директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области Денис Черкесов, государственная поддержка фермерства в Ивановской области дает ощутимые результаты. "За два года объем производства сельхозпродукции в малых формах хозяйствования в регионе вырос на 18,4%. По итогам первого квартала 2021 года доля фермеров в валовом региональном производстве сельхозпродукции составила более 7%, а индекс производства продукции достиг 110,3% к аналогичному периоду прошлого года", – процитировали слова Черкесова в пресс-службе.
Дорожно-строительная техника во время укладки верхнего слоя асфальтобетона на автомобильной дороге в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
Вчера, 16:14Ивановская область
В Ивановской области отремонтируют еще более 730 километров дорог
Гранты "Агростартап" предоставляются в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Средства могут быть израсходованы на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, животных, земель для ведения хозяйства, на строительство и ремонт производственных и складских помещений, а также на подключение объектов производства к инфраструктуре.
 
Ивановская областьИвановская областьЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:36Принцы Уильям и Гарри резко раскритиковали Би-би-си из-за интервью Дианы
02:10Диетолог рассказала, как еще можно успеть похудеть к лету
01:48Продюсируемая Киркоровым певица вышла в финал "Евровидения"
01:42Россия предложила срочно провести встречу "ближневосточного квартета"
01:39Россия хочет долгосрочного прекращения огня между Израилем и ХАМАС
01:33Байден пообещал Нетаньяху восстановить "Железный купол"
01:22Пискарев считает, что вмешательство Запада угрожает Союзному государству
01:19Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились крова, заявили в Палестине
00:48Минобороны: первый в Праге Т-34 дрался сразу с 13 немецкими самоходками
00:37Сенаторы США захотели восстановить санкции против "Северного потока — 2"
00:34Высылаемые американские дипломаты до конца дня должны покинуть Россию
00:30Минобороны обвинило Чехию в принижении роли Красной Армии
00:17Минобороны рассекретило документы по Пражской наступательной операции
00:12В Израиле заявили об успехах в борьбе с группировками в Газе
00:08Военное крыло ХАМАС готовило масштабный удар по всему Израилю
23:59Ребенок перенес клиническую смерть в частной больнице в Петербурге
23:57В России выявили более десяти случаев индийского штамма коронавируса
23:57В Киеве дали прогноз по мирному процессу в Донбассе
23:48В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
23:47Попова: самой опасной мутации индийского варианта COVID-19 в России нет
Лента новостейМолния