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Власти Ивановской области поддержат 23 агростартапа
Власти Ивановской области поддержат 23 агростартапа - РИА Новости, 20.05.2021
Власти Ивановской области поддержат 23 агростартапа
В Ивановской области подвели итоги конкурсного отбора получателей грантов "Агростартап", финансовую помощь получат 23 начинающих фермера, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T13:24
2021-05-20T13:24
2021-05-20T13:24
ивановская область
ивановская область
экономика
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ИВАНОВО, 20 мая – РИА Новости. В Ивановской области подвели итоги конкурсного отбора получателей грантов "Агростартап", финансовую помощь получат 23 начинающих фермера, сообщил РИА Новости представитель пресс-службе правительства региона.Он добавил, что победители конкурсного отбора этого года будут реализовывать свои проекты в 13 районах региона в различных направлениях АПК. Это производство сыров, выращивание овощей, зелени, ягод и рассады в закрытом грунте, молочное и мясное скотоводство, пчеловодство, также планируется строительство кроликофермы.Как отметил директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области Денис Черкесов, государственная поддержка фермерства в Ивановской области дает ощутимые результаты. "За два года объем производства сельхозпродукции в малых формах хозяйствования в регионе вырос на 18,4%. По итогам первого квартала 2021 года доля фермеров в валовом региональном производстве сельхозпродукции составила более 7%, а индекс производства продукции достиг 110,3% к аналогичному периоду прошлого года", – процитировали слова Черкесова в пресс-службе.Гранты "Агростартап" предоставляются в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Средства могут быть израсходованы на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, животных, земель для ведения хозяйства, на строительство и ремонт производственных и складских помещений, а также на подключение объектов производства к инфраструктуре.
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ивановская область, экономика
ИВАНОВО, 20 мая – РИА Новости.
В Ивановской области
подвели итоги конкурсного отбора получателей грантов "Агростартап", финансовую помощь получат 23 начинающих фермера, сообщил РИА Новости представитель пресс-службе правительства региона.
"В этом году на предоставление грантов "Агростартап" в областном бюджете предусмотрено 32 миллиона рублей, что на 7,1 миллиона рублей больше, чем в 2020 году. Средний размер гранта составит почти 1,4 миллиона рублей", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что победители конкурсного отбора этого года будут реализовывать свои проекты в 13 районах региона в различных направлениях АПК. Это производство сыров, выращивание овощей, зелени, ягод и рассады в закрытом грунте, молочное и мясное скотоводство, пчеловодство, также планируется строительство кроликофермы.
Как отметил директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области Денис Черкесов, государственная поддержка фермерства в Ивановской области дает ощутимые результаты. "За два года объем производства сельхозпродукции в малых формах хозяйствования в регионе вырос на 18,4%. По итогам первого квартала 2021 года доля фермеров в валовом региональном производстве сельхозпродукции составила более 7%, а индекс производства продукции достиг 110,3% к аналогичному периоду прошлого года", – процитировали слова Черкесова в пресс-службе.
Гранты "Агростартап" предоставляются в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Средства могут быть израсходованы на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, животных, земель для ведения хозяйства, на строительство и ремонт производственных и складских помещений, а также на подключение объектов производства к инфраструктуре.