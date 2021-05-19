https://ria.ru/20210519/zemletryasenie-1732885860.html

В Тихом океане произошло сильное землетрясение

В Тихом океане произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 19.05.2021

В Тихом океане произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T04:45

2021-05-19T04:45

2021-05-19T04:45

тихий океан

остров пасхи

землетрясение

в мире

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 0.42 по времени UTC (3.42 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр подземных толчков располагался в 659 километрах от города Анга-Роа на острове Пасхи и более чем в 3 тысячах километров от чилийского побережья.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20210517/zemletryasenie-1732568936.html

тихий океан

остров пасхи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тихий океан, остров пасхи, землетрясение, в мире