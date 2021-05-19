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В Тихом океане произошло сильное землетрясение
В Тихом океане произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 19.05.2021
В Тихом океане произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T04:45
2021-05-19T04:45
тихий океан
остров пасхи
землетрясение
в мире
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 0.42 по времени UTC (3.42 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр подземных толчков располагался в 659 километрах от города Анга-Роа на острове Пасхи и более чем в 3 тысячах километров от чилийского побережья.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.
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тихий океан, остров пасхи, землетрясение, в мире

В Тихом океане произошло сильное землетрясение

04:45 19.05.2021
 
© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 0.42 по времени UTC (3.42 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр подземных толчков располагался в 659 километрах от города Анга-Роа на острове Пасхи и более чем в 3 тысячах километров от чилийского побережья.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.
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