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Орлов поручил обратить внимание на тех, кто живет в зонах затопления
Орлов поручил обратить внимание на тех, кто живет в зонах затопления - РИА Новости, 19.05.2021
Орлов поручил обратить внимание на тех, кто живет в зонах затопления
Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил чиновникам обратить внимание на тех людей, которые после паводка 2019 года получили деньги на новое жилье, но... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T11:48
2021-05-19T11:48
василий орлов (губернатор)
амурская область
свободный
селемджинский район
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 мая - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил чиновникам обратить внимание на тех людей, которые после паводка 2019 года получили деньги на новое жилье, но остаются в зонах затопления, сообщает правительство региона."Главам поселений на местах нужно объяснить людям, что никто повторно им деньги на приобретение жилья выплачивать не будет, даже если пострадавшие дома снова затопит. А это случится рано или поздно, поскольку жилье находится в зонах затопления. В первую очередь это касается двух районов – Мазановского и Селемджинского", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.По данным министерства соцзащиты населения, в Приамурье во время паводка 2019 года было повреждено 948 домов, 327 домов подлежат сносу, 621 – нуждался в капремонта. Все пострадавшие от паводка получили выплаты."Однако на сегодняшний день фиксируются случаи, когда жители пострадавших от паводка 2019 года строений продолжают в них проживать. Некоторые из сельчан купили новое жилье на полученные от государства деньги и успели его продать", - уточняют власти.Глава Селемджинского района Мухамед Беков рассказал на совещании в правительстве Приамурья, что 70-летняя жительница Норска вместе с сыном купила взамен серьезно пострадавшего от паводка жилья квартиру в Свободном, затем продала ее и осталась жить в непригодном доме, который подлежит сносу."После паводка 2019 года только в Норске 42 местных жителя, получивших выплаты и купивших на них новое жилье, до сих пор проживают в подтопленных и непригодных домах, несмотря на данные ими обязательства об отчуждении такого жилья в муниципальную собственность. Это практически треть получателей выплат в данном селе. &lt;…&gt; Идёт уточнение количества таких людей в других населенных пунктах области, затем будет проводиться работа по их принудительному выселению в судебном порядке", - рассказала министр юстиции Амурской области Елена Акименко, ее слова также приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20210518/priamure-1732817495.html
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василий орлов (губернатор), амурская область, свободный, селемджинский район, общество

Орлов поручил обратить внимание на тех, кто живет в зонах затопления

11:48 19.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВасилий Орлов
Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 мая - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил чиновникам обратить внимание на тех людей, которые после паводка 2019 года получили деньги на новое жилье, но остаются в зонах затопления, сообщает правительство региона.
"Главам поселений на местах нужно объяснить людям, что никто повторно им деньги на приобретение жилья выплачивать не будет, даже если пострадавшие дома снова затопит. А это случится рано или поздно, поскольку жилье находится в зонах затопления. В первую очередь это касается двух районов – Мазановского и Селемджинского", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.
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По данным министерства соцзащиты населения, в Приамурье во время паводка 2019 года было повреждено 948 домов, 327 домов подлежат сносу, 621 – нуждался в капремонта. Все пострадавшие от паводка получили выплаты.
"Однако на сегодняшний день фиксируются случаи, когда жители пострадавших от паводка 2019 года строений продолжают в них проживать. Некоторые из сельчан купили новое жилье на полученные от государства деньги и успели его продать", - уточняют власти.
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Глава Селемджинского района Мухамед Беков рассказал на совещании в правительстве Приамурья, что 70-летняя жительница Норска вместе с сыном купила взамен серьезно пострадавшего от паводка жилья квартиру в Свободном, затем продала ее и осталась жить в непригодном доме, который подлежит сносу.
"После паводка 2019 года только в Норске 42 местных жителя, получивших выплаты и купивших на них новое жилье, до сих пор проживают в подтопленных и непригодных домах, несмотря на данные ими обязательства об отчуждении такого жилья в муниципальную собственность. Это практически треть получателей выплат в данном селе. <…> Идёт уточнение количества таких людей в других населенных пунктах области, затем будет проводиться работа по их принудительному выселению в судебном порядке", - рассказала министр юстиции Амурской области Елена Акименко, ее слова также приводятся в сообщении.
 
Василий Орлов (губернатор)Амурская областьСвободныйСелемджинский районОбщество
 
 
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