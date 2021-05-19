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Источник: в Москве задержали мужчину, 12 лет назад изнасиловавшего дочь
Источник: в Москве задержали мужчину, 12 лет назад изнасиловавшего дочь - РИА Новости, 19.05.2021
Источник: в Москве задержали мужчину, 12 лет назад изнасиловавшего дочь
Отца, подозреваемого в надругательстве над 12-летней дочерью в конце 2000-х, задержали в Москве, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T13:35
2021-05-19T13:35
москва
происшествия
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Отца, подозреваемого в надругательстве над 12-летней дочерью в конце 2000-х, задержали в Москве, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По информации источника, к правоохранителям обратилась родственница девушки 1997 года рождения, Елена Г., сообщившая, что в период с февраля по август 2008 года отец девочки, находясь с ней в квартире на востоке Москвы, трогал ее за интимные места. На тот момент ребенку было 11 лет."Он же, Виктор Г., в сентябре 2009 года надругался над своей дочерью. Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера", - сказал собеседник агентства.Как уточнил источник, мужчина был задержан 18 мая и признался в содеянном.
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москва, происшествия

Источник: в Москве задержали мужчину, 12 лет назад изнасиловавшего дочь

13:35 19.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Отца, подозреваемого в надругательстве над 12-летней дочерью в конце 2000-х, задержали в Москве, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По информации источника, к правоохранителям обратилась родственница девушки 1997 года рождения, Елена Г., сообщившая, что в период с февраля по август 2008 года отец девочки, находясь с ней в квартире на востоке Москвы, трогал ее за интимные места. На тот момент ребенку было 11 лет.
"Он же, Виктор Г., в сентябре 2009 года надругался над своей дочерью. Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера", - сказал собеседник агентства.
Как уточнил источник, мужчина был задержан 18 мая и признался в содеянном.
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