https://ria.ru/20210519/zaderzhanie-1732948447.html

Источник: в Москве задержали мужчину, 12 лет назад изнасиловавшего дочь

Источник: в Москве задержали мужчину, 12 лет назад изнасиловавшего дочь - РИА Новости, 19.05.2021

Источник: в Москве задержали мужчину, 12 лет назад изнасиловавшего дочь

Отца, подозреваемого в надругательстве над 12-летней дочерью в конце 2000-х, задержали в Москве, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T13:35

2021-05-19T13:35

2021-05-19T13:35

москва

происшествия

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Отца, подозреваемого в надругательстве над 12-летней дочерью в конце 2000-х, задержали в Москве, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По информации источника, к правоохранителям обратилась родственница девушки 1997 года рождения, Елена Г., сообщившая, что в период с февраля по август 2008 года отец девочки, находясь с ней в квартире на востоке Москвы, трогал ее за интимные места. На тот момент ребенку было 11 лет."Он же, Виктор Г., в сентябре 2009 года надругался над своей дочерью. Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера", - сказал собеседник агентства.Как уточнил источник, мужчина был задержан 18 мая и признался в содеянном.

https://ria.ru/20210409/taksi-1727615435.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия