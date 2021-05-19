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Российский космонавт увидел с орбиты необычное явление
Российский космонавт увидел с орбиты необычное явление - РИА Новости, 19.05.2021
Российский космонавт увидел с орбиты необычное явление
Российский космонавт Андрей Борисенко рассказал РИА Новости, что видел с борта МКС необычное свечение на Земле, которое в итоге оказалось отражением Луны. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T01:09
2021-05-19T09:21
хочу стать космонавтом
земля
луна
андрей борисенко
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
москва
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Российский космонавт увидел с орбиты загадочное явление
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российский космонавт Андрей Борисенко рассказал РИА Новости, что видел с борта МКС необычное свечение на Земле, которое в итоге оказалось отражением Луны.С одним из таких явлений он, по собственным словам, столкнулся на борту станции во время первого полета: "Как потом выяснилось, это было всего-навсего отражение Луны от земной поверхности в хорошую лунную ночь при очень чистой атмосфере"."При первом приближении не сразу удалось объяснить, что за световое пятно очень большого диаметра мы наблюдали на поверхности Земли, но потом разобрались, что это за явление", - отметил Борисенко.Каких-либо иных необычных явлений, в том числе тех, которые можно было бы принять за НЛО, за два космических полета он, по собственным словам, не припомнит.В первый полугодовой полет космонавт отправился в 2011 году, во второй - в 2016 году.
https://ria.ru/20210518/nlo-1732831861.html
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земля, луна, андрей борисенко, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, москва

Российский космонавт увидел с орбиты необычное явление

01:09 19.05.2021 (обновлено: 09:21 19.05.2021)
 
© NASAСнимок Луны снятый с МКС
Снимок Луны снятый с МКС - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© NASA
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российский космонавт Андрей Борисенко рассказал РИА Новости, что видел с борта МКС необычное свечение на Земле, которое в итоге оказалось отражением Луны.
"Часто бывают явления, которые на первый взгляд кажутся не соответствующими современному пониманию физических принципов, но при ближайшем приближении оказывается, что это просто необычное проявление широко известных всем физических принципов, которые мы знаем еще со школы", - поделился Борисенко, дважды летавший на орбиту.
С одним из таких явлений он, по собственным словам, столкнулся на борту станции во время первого полета: "Как потом выяснилось, это было всего-навсего отражение Луны от земной поверхности в хорошую лунную ночь при очень чистой атмосфере".
"При первом приближении не сразу удалось объяснить, что за световое пятно очень большого диаметра мы наблюдали на поверхности Земли, но потом разобрались, что это за явление", - отметил Борисенко.
Каких-либо иных необычных явлений, в том числе тех, которые можно было бы принять за НЛО, за два космических полета он, по собственным словам, не припомнит.
В первый полугодовой полет космонавт отправился в 2011 году, во второй - в 2016 году.
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