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Кадыров назвал условие отказа от участия в выборах
Кадыров назвал условие отказа от участия в выборах - РИА Новости, 19.05.2021
Кадыров назвал условие отказа от участия в выборах
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что примет решение об участии в выборах руководителя республики после изучения общественного мнения. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T22:19
2021-05-19T22:42
россия
рамзан кадыров
политика
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ГРОЗНЫЙ, 19 мая РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что примет решение об участии в выборах руководителя республики после изучения общественного мнения."Если даже несколько процентов населения выступят против моей кандидатуры, я не пойду на выборы", — написал он в соцсети "ВКонтакте", добавив, что пока не определился с решением.Кадыров напомнил, что в Единый день голосования в сентябре в Чечне должны пройти выборы трех уровней — федерального, регионального и муниципального."Это очень важный день для будущего республики и всей России. Поставил задачу перед всеми структурами власти тесно сотрудничать с Избиркомом", — подчеркнул глава региона.Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. Последние выборы главы республики прошли 18 сентября 2016 года, на них он набрал 97,56% голосов.
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россия, рамзан кадыров, политика

Кадыров назвал условие отказа от участия в выборах

22:19 19.05.2021 (обновлено: 22:42 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 19 мая РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что примет решение об участии в выборах руководителя республики после изучения общественного мнения.
"Если даже несколько процентов населения выступят против моей кандидатуры, я не пойду на выборы", — написал он в соцсети "ВКонтакте", добавив, что пока не определился с решением.
Кадыров напомнил, что в Единый день голосования в сентябре в Чечне должны пройти выборы трех уровней — федерального, регионального и муниципального.
"Это очень важный день для будущего республики и всей России. Поставил задачу перед всеми структурами власти тесно сотрудничать с Избиркомом", — подчеркнул глава региона.
Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. Последние выборы главы республики прошли 18 сентября 2016 года, на них он набрал 97,56% голосов.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 11:10
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