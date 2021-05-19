https://ria.ru/20210519/vybory-1733045566.html

Кадыров назвал условие отказа от участия в выборах

Кадыров назвал условие отказа от участия в выборах - РИА Новости, 19.05.2021

Кадыров назвал условие отказа от участия в выборах

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что примет решение об участии в выборах руководителя республики после изучения общественного мнения. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T22:19

2021-05-19T22:19

2021-05-19T22:42

россия

рамзан кадыров

политика

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ГРОЗНЫЙ, 19 мая РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что примет решение об участии в выборах руководителя республики после изучения общественного мнения."Если даже несколько процентов населения выступят против моей кандидатуры, я не пойду на выборы", — написал он в соцсети "ВКонтакте", добавив, что пока не определился с решением.Кадыров напомнил, что в Единый день голосования в сентябре в Чечне должны пройти выборы трех уровней — федерального, регионального и муниципального."Это очень важный день для будущего республики и всей России. Поставил задачу перед всеми структурами власти тесно сотрудничать с Избиркомом", — подчеркнул глава региона.Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. Последние выборы главы республики прошли 18 сентября 2016 года, на них он набрал 97,56% голосов.

https://rsport.ria.ru/20210518/kadyrov-1732762814.html

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россия, рамзан кадыров, политика