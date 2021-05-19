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В Италии произошли извержения двух вулканов
В Италии произошли извержения двух вулканов - РИА Новости, 19.05.2021
В Италии произошли извержения двух вулканов
Извержения вулканов Стромболи и Этна произошли в среду в Италии. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T18:22
2021-05-19T18:51
туризм
сицилия
гражданская оборона
юнеско
европа
италия
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РИМ, 19 мая - РИА Новости, Сергей Старцев. Извержения вулканов Стромболи и Этна произошли в среду в Италии.В социальных сетях уже появились фото и видео, на которых запечатлен огромный столб черного дыма над вулканом Стромболи на одноименном острове в Тирренском море близ Сицилии. По свидетельствам очевидцев, извержение сопровождалось мощным выбросом пепла, песка и другого вулканического материала. Кроме того, на западном склоне Стромболи из кратера начала активно изливаться лава. Там на высоте около 600 метров находится углубление под названием "Огненный поток", по которому лава достигает моря.Вулкан Стромболи возобновил активность в последние дни. За ситуацией на острове внимательно следят специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv), а также сотрудники службы Гражданской обороны. Данных о жертвах или разрушениях, вызванных извержением вулкана, не поступало. В настоящее время на острове Стромболи находятся около 400 человек, однако летом во время туристического сезона это число возрастает до 3 тысяч.В последний раз сильное извержение Стромболи произошло 3 июля 2020 года, тогда на острове погиб 35-летний мужчина, который в составе экскурсионной группы находился в непосредственной близости от вулкана, а еще один турист получил небольшие ранения. Специалисты отмечают, что такой частоты извержений не отмечалось за всю историю наблюдений за этим вулканом.Стромболи постоянно активен на протяжении последних 20 тысяч лет. Он знаменит частыми небольшими извержениями, наблюдаемыми с близлежащих островов и с моря. Его высота составляет 926 метров над уровнем моря и более 2 километров над уровнем морского дна. Вулкан имеет три активных кратера.Ранее Ingv сообщил о новом извержении вулкана Этна на восточном побережье Сицилии. В ночь на среду вулканологи зафиксировали мощный лавовый фонтан на его юго-восточном склоне. Сотрудники института, ведущие постоянное наблюдение за Этной, посвятили это красивое природное явление памяти знаменитого итальянского композитора и певца Франко Баттиато, который скончался во вторник в своем доме в городке Мило у подножия вулкана."Мы хотим думать, что наша живая гора захотела сегодня таким образом оплакать одного из своих вулканических детей. Для нас и, надеемся, для всех это явление останется в памяти как "Фонтан Франко Баттиато", - говорится в сообщении Ingv.Этна является самым высоким действующим вулканом в Европе. В июне 2013 года она была внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В марте 2017 года в ходе очередного извержения вулкана на Сицилии были ранены десять человек. В последний раз вулкан извергался в феврале.
https://ria.ru/20210515/vulkan-1732410258.html
https://ria.ru/20210519/italiya-1732922052.html
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туризм, сицилия, гражданская оборона, юнеско, европа, италия

В Италии произошли извержения двух вулканов

18:22 19.05.2021 (обновлено: 18:51 19.05.2021)
 
© Fotolia / Rainer AlbiezИзвержение вулкана
Извержение вулкана - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© Fotolia / Rainer Albiez
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РИМ, 19 мая - РИА Новости, Сергей Старцев. Извержения вулканов Стромболи и Этна произошли в среду в Италии.
В социальных сетях уже появились фото и видео, на которых запечатлен огромный столб черного дыма над вулканом Стромболи на одноименном острове в Тирренском море близ Сицилии. По свидетельствам очевидцев, извержение сопровождалось мощным выбросом пепла, песка и другого вулканического материала. Кроме того, на западном склоне Стромболи из кратера начала активно изливаться лава. Там на высоте около 600 метров находится углубление под названием "Огненный поток", по которому лава достигает моря.
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Вулкан Стромболи возобновил активность в последние дни. За ситуацией на острове внимательно следят специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv), а также сотрудники службы Гражданской обороны. Данных о жертвах или разрушениях, вызванных извержением вулкана, не поступало. В настоящее время на острове Стромболи находятся около 400 человек, однако летом во время туристического сезона это число возрастает до 3 тысяч.
В последний раз сильное извержение Стромболи произошло 3 июля 2020 года, тогда на острове погиб 35-летний мужчина, который в составе экскурсионной группы находился в непосредственной близости от вулкана, а еще один турист получил небольшие ранения. Специалисты отмечают, что такой частоты извержений не отмечалось за всю историю наблюдений за этим вулканом.
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Стромболи постоянно активен на протяжении последних 20 тысяч лет. Он знаменит частыми небольшими извержениями, наблюдаемыми с близлежащих островов и с моря. Его высота составляет 926 метров над уровнем моря и более 2 километров над уровнем морского дна. Вулкан имеет три активных кратера.
Ранее Ingv сообщил о новом извержении вулкана Этна на восточном побережье Сицилии. В ночь на среду вулканологи зафиксировали мощный лавовый фонтан на его юго-восточном склоне. Сотрудники института, ведущие постоянное наблюдение за Этной, посвятили это красивое природное явление памяти знаменитого итальянского композитора и певца Франко Баттиато, который скончался во вторник в своем доме в городке Мило у подножия вулкана.
"Мы хотим думать, что наша живая гора захотела сегодня таким образом оплакать одного из своих вулканических детей. Для нас и, надеемся, для всех это явление останется в памяти как "Фонтан Франко Баттиато", - говорится в сообщении Ingv.
Этна является самым высоким действующим вулканом в Европе. В июне 2013 года она была внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В марте 2017 года в ходе очередного извержения вулкана на Сицилии были ранены десять человек. В последний раз вулкан извергался в феврале.
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