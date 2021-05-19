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В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Байдена
В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Байдена - РИА Новости, 19.05.2021
В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Байдена
Кремль сообщит о деталях возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, как только что-то появится, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T13:03
2021-05-19T13:03
россия
энтони блинкен
сергей рябков
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Кремль сообщит о деталях возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, как только что-то появится, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Как только у нас появится что-то вам сказать по этой встрече, мы обязательно скажем", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, прорисовываются ли перспективы проведения встречи с президентов России и США.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что окончательной договоренности о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, но если она будет достигнута, то саммит может пройти в одной из "европейских дипломатических столиц". Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник заявил, что американская сторона ожидает проведения встречи двух президентов в предстоящие недели.
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россия, энтони блинкен, сергей рябков, джо байден, сша, в мире

В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Байдена

13:03 19.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин и Джо Байден
Владимир Путин и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Кремль сообщит о деталях возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, как только что-то появится, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Как только у нас появится что-то вам сказать по этой встрече, мы обязательно скажем", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, прорисовываются ли перспективы проведения встречи с президентов России и США.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что окончательной договоренности о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, но если она будет достигнута, то саммит может пройти в одной из "европейских дипломатических столиц". Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник заявил, что американская сторона ожидает проведения встречи двух президентов в предстоящие недели.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
11 мая, 12:27
Лавров оценил идею встречи Путина и Байдена
 
РоссияЭнтони БлинкенСергей РябковДжо БайденСШАВ мире
 
 
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