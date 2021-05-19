https://ria.ru/20210519/vstrecha-1732940471.html

В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Байдена

В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Байдена - РИА Новости, 19.05.2021

В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Байдена

Кремль сообщит о деталях возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, как только что-то появится, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T13:03

2021-05-19T13:03

2021-05-19T13:03

россия

энтони блинкен

сергей рябков

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Кремль сообщит о деталях возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, как только что-то появится, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Как только у нас появится что-то вам сказать по этой встрече, мы обязательно скажем", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, прорисовываются ли перспективы проведения встречи с президентов России и США.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что окончательной договоренности о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, но если она будет достигнута, то саммит может пройти в одной из "европейских дипломатических столиц". Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник заявил, что американская сторона ожидает проведения встречи двух президентов в предстоящие недели.

https://ria.ru/20210511/vstrecha-1731755764.html

россия

сша

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россия, энтони блинкен, сергей рябков, джо байден, сша, в мире