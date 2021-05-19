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Лавров и Блинкен встретятся 19 мая в Рейкьявике
Лавров и Блинкен встретятся 19 мая в Рейкьявике - РИА Новости, 19.05.2021
Лавров и Блинкен встретятся 19 мая в Рейкьявике
Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова ожидается в среду, 19 мая, на полях Арктического совета, заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T00:28
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вашингтон
нед прайс
арктический совет
россия
энтони блинкен
сергей лавров
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова ожидается в среду, 19 мая, на полях Арктического совета, заявил РИА Новости официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.Беседа глав внешнеполитических ведомств даст возможность понять, способны ли стороны достичь более стабильных и предсказуемых отношений, заключил собеседник агенства.Сергей Лавров в конце апреля заявил в интервью РИА Новости, что готов встретиться с Блинкеном в Рейкьявике, если тот возглавит американскую делегацию на встрече Арктического совета.
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вашингтон, нед прайс, арктический совет, россия, энтони блинкен, сергей лавров, сша, в мире

Лавров и Блинкен встретятся 19 мая в Рейкьявике

00:28 19.05.2021 (обновлено: 02:21 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова ожидается в среду, 19 мая, на полях Арктического совета, заявил РИА Новости официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Госсекретарь Блинкен получит возможность встретиться с российским министром иностранных дел Лавровым завтра вечером (19 мая) на полях Арктического совета. Двусторонняя встреча состоится после последнего мероприятия Арктического совета вечером", — заявил Прайс.

Беседа глав внешнеполитических ведомств даст возможность понять, способны ли стороны достичь более стабильных и предсказуемых отношений, заключил собеседник агенства.
Сергей Лавров в конце апреля заявил в интервью РИА Новости, что готов встретиться с Блинкеном в Рейкьявике, если тот возглавит американскую делегацию на встрече Арктического совета.
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ВашингтонНед ПрайсАрктический советРоссияЭнтони БлинкенСергей ЛавровСШАВ мире
 
 
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