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Лавров и Блинкен встретятся 19 мая в Рейкьявике

Лавров и Блинкен встретятся 19 мая в Рейкьявике - РИА Новости, 19.05.2021

Лавров и Блинкен встретятся 19 мая в Рейкьявике

Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова ожидается в среду, 19 мая, на полях Арктического совета, заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T00:28

2021-05-19T00:28

2021-05-19T02:21

вашингтон

нед прайс

арктический совет

россия

энтони блинкен

сергей лавров

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова ожидается в среду, 19 мая, на полях Арктического совета, заявил РИА Новости официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.Беседа глав внешнеполитических ведомств даст возможность понять, способны ли стороны достичь более стабильных и предсказуемых отношений, заключил собеседник агенства.Сергей Лавров в конце апреля заявил в интервью РИА Новости, что готов встретиться с Блинкеном в Рейкьявике, если тот возглавит американскую делегацию на встрече Арктического совета.

https://ria.ru/20210518/ssha-1732815424.html

вашингтон

россия

сша

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вашингтон, нед прайс, арктический совет, россия, энтони блинкен, сергей лавров, сша, в мире