Лавров и Блинкен встретятся 19 мая в Рейкьявике
00:28 19.05.2021 (обновлено: 02:21 19.05.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем пресс-конференции по итогам встречи в Москве
ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова ожидается в среду, 19 мая, на полях Арктического совета, заявил РИА Новости официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
"Госсекретарь Блинкен получит возможность встретиться с российским министром иностранных дел Лавровым завтра вечером (19 мая) на полях Арктического совета. Двусторонняя встреча состоится после последнего мероприятия Арктического совета вечером", — заявил Прайс.
Беседа глав внешнеполитических ведомств даст возможность понять, способны ли стороны достичь более стабильных и предсказуемых отношений, заключил собеседник агенства.
Сергей Лавров в конце апреля заявил в интервью РИА Новости, что готов встретиться с Блинкеном в Рейкьявике, если тот возглавит американскую делегацию на встрече Арктического совета.