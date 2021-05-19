https://ria.ru/20210519/vozgoranie-1732978436.html
В Югре четыре человека пострадали при возгорании на месторождении
В Югре четыре человека пострадали при возгорании на месторождении - РИА Новости, 19.05.2021
В Югре четыре человека пострадали при возгорании на месторождении
Четыре человека пострадали из-за возгорания во время работ на месторождении "Самотлорнефтегаза" в Ханты-Мансийском автономном округе, они госпитализированы,... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T15:50
2021-05-19T15:50
2021-05-19T15:57
ханты-мансийский автономный округ
нижневартовский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155659/76/1556597695_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_6b527cf2320434617357ef6f8d7a9bc9.jpg
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 мая - РИА Новости. Четыре человека пострадали из-за возгорания во время работ на месторождении "Самотлорнефтегаза" в Ханты-Мансийском автономном округе, они госпитализированы, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре."На месторождении "Самотлорнефтегаза" в Нижневартовском районе проводились производственные работы, в ходе которых произошло возгорание в металлической емкости. В результате четверо работников получили ожоги, они все госпитализированы в медучреждение", - сказал собеседник агентства.По его словам, прокуратура организовала проверку в связи с происшествием.В региональном следственном управлении СК РФ в свою очередь сообщили РИА Новости, что ведомство также начало проверку, следственная группа направилась на место происшествия.
https://ria.ru/20210514/proryv-1732347736.html
ханты-мансийский автономный округ
нижневартовский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155659/76/1556597695_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_a71eb83ae11a176f1f9e5b39bfc354e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ханты-мансийский автономный округ, нижневартовский район, происшествия