https://ria.ru/20210519/vozgoranie-1732978436.html

В Югре четыре человека пострадали при возгорании на месторождении

В Югре четыре человека пострадали при возгорании на месторождении - РИА Новости, 19.05.2021

В Югре четыре человека пострадали при возгорании на месторождении

Четыре человека пострадали из-за возгорания во время работ на месторождении "Самотлорнефтегаза" в Ханты-Мансийском автономном округе, они госпитализированы,... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T15:50

2021-05-19T15:50

2021-05-19T15:57

ханты-мансийский автономный округ

нижневартовский район

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 мая - РИА Новости. Четыре человека пострадали из-за возгорания во время работ на месторождении "Самотлорнефтегаза" в Ханты-Мансийском автономном округе, они госпитализированы, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре."На месторождении "Самотлорнефтегаза" в Нижневартовском районе проводились производственные работы, в ходе которых произошло возгорание в металлической емкости. В результате четверо работников получили ожоги, они все госпитализированы в медучреждение", - сказал собеседник агентства.По его словам, прокуратура организовала проверку в связи с происшествием.В региональном следственном управлении СК РФ в свою очередь сообщили РИА Новости, что ведомство также начало проверку, следственная группа направилась на место происшествия.

https://ria.ru/20210514/proryv-1732347736.html

ханты-мансийский автономный округ

нижневартовский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, нижневартовский район, происшествия