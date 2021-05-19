Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210519/vozgoranie-1732978436.html
В Югре четыре человека пострадали при возгорании на месторождении
В Югре четыре человека пострадали при возгорании на месторождении - РИА Новости, 19.05.2021
В Югре четыре человека пострадали при возгорании на месторождении
Четыре человека пострадали из-за возгорания во время работ на месторождении "Самотлорнефтегаза" в Ханты-Мансийском автономном округе, они госпитализированы,... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T15:50
2021-05-19T15:57
ханты-мансийский автономный округ
нижневартовский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155659/76/1556597695_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_6b527cf2320434617357ef6f8d7a9bc9.jpg
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 мая - РИА Новости. Четыре человека пострадали из-за возгорания во время работ на месторождении "Самотлорнефтегаза" в Ханты-Мансийском автономном округе, они госпитализированы, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре."На месторождении "Самотлорнефтегаза" в Нижневартовском районе проводились производственные работы, в ходе которых произошло возгорание в металлической емкости. В результате четверо работников получили ожоги, они все госпитализированы в медучреждение", - сказал собеседник агентства.По его словам, прокуратура организовала проверку в связи с происшествием.В региональном следственном управлении СК РФ в свою очередь сообщили РИА Новости, что ведомство также начало проверку, следственная группа направилась на место происшествия.
https://ria.ru/20210514/proryv-1732347736.html
ханты-мансийский автономный округ
нижневартовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155659/76/1556597695_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_a71eb83ae11a176f1f9e5b39bfc354e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ханты-мансийский автономный округ, нижневартовский район, происшествия

В Югре четыре человека пострадали при возгорании на месторождении

15:50 19.05.2021 (обновлено: 15:57 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 мая - РИА Новости. Четыре человека пострадали из-за возгорания во время работ на месторождении "Самотлорнефтегаза" в Ханты-Мансийском автономном округе, они госпитализированы, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.
"На месторождении "Самотлорнефтегаза" в Нижневартовском районе проводились производственные работы, в ходе которых произошло возгорание в металлической емкости. В результате четверо работников получили ожоги, они все госпитализированы в медучреждение", - сказал собеседник агентства.
По его словам, прокуратура организовала проверку в связи с происшествием.
В региональном следственном управлении СК РФ в свою очередь сообщили РИА Новости, что ведомство также начало проверку, следственная группа направилась на место происшествия.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 17:05
На нефтяном месторождении в ЯНАО прорвало трубопровод
 
Ханты-Мансийский автономный округНижневартовский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Украинский экс-министр заявил о деградации страны
02:47Лавров и Блинкен обсудили возможности сотрудничества России и США
02:39Эксперт объяснил причины сбоев в работе криптобирж
02:18Лавров оценил итоги встречи с Блинкеном
02:17Эксперт рассказал, как могут прочитать вашу переписку в Telegram
02:09Суд огласит приговор "московскому отравителю" Сабанову
02:09Россиянам назвали два правила выбора клубники
02:05ХАМАС заявил о ракетном ударе по израильским авиабазам
02:02Встреча Лаврова и Блинкена завершилась
01:35Тимур Бекмамбетов снимет мультфильм "Ходжа Насреддин"
01:33Названа главная опасность головной боли
01:30Жители сектора Газа рассказали, что находятся в постоянном страхе
01:26"Роскосмос" сэкономит на спутниках наблюдения при создании "Сферы"
01:23Мосгордума повысила штрафы за правонарушения в области землепользования
01:20Блинкен: США продолжат выступать против "Северного потока — 2"
01:17США разрешили хранить вакцину Pfizer до месяца в обычном холодильнике
01:17Развеян миф о новом штрафе для водителей с начала лета
01:06Блинкен: в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2
00:43Минэнерго исключило рост цен на топливо на АЗС из-за волатильности в опте
00:39Глава SolarWinds: хакеры могли проникнуть в систему компании в 2019 году
Лента новостейМолния