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Спикер сейма Латвии посетила Донбасс
Спикер сейма Латвии посетила Донбасс - РИА Новости, 19.05.2021
Спикер сейма Латвии посетила Донбасс
Спикер парламента Латвии Инара Мурниеце посетила Донбасс в сопровождении украинского коллеги Дмитрия Разумкова, в рамках визита она передала гуманитарную... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T18:35
2021-05-19T18:35
дмитрий разумков
торецк
инара мурниеце
донецкая народная республика
донецкая областная администрация
верховная рада украины
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КИЕВ, 19 мая – РИА Новости. Спикер парламента Латвии Инара Мурниеце посетила Донбасс в сопровождении украинского коллеги Дмитрия Разумкова, в рамках визита она передала гуманитарную помощь, сообщила в среду пресс-служба Донецкой областной администрации."Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков вместе со спикером сейма Латвийской Республики Инарой Мурниеце посетили прифронтовой поселок Опытное в Донецкой области", - говорится в сообщении на сайте обладминистрации.Отмечается, что в ходе визита украинским военным и местным жителям была передана гуманитарная помощь."Латвийская Республика передала гуманитарный груз для украинских защитников и жителей Донецкой области... Гуманитарный груз отправится к военнослужащим и жителям Авдеевки, Торецка и Славянска", - добавили в обладминистрации.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210518/dnr-1732862637.html
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торецк
донецкая народная республика
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дмитрий разумков, торецк, инара мурниеце, донецкая народная республика, донецкая областная администрация, верховная рада украины, минск, оон, в мире

Спикер сейма Латвии посетила Донбасс

18:35 19.05.2021
 
© AP PhotoЖители возле разрушенного дома в Донецкой области
Жители возле разрушенного дома в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© AP Photo
Читать ria.ru в
КИЕВ, 19 мая – РИА Новости. Спикер парламента Латвии Инара Мурниеце посетила Донбасс в сопровождении украинского коллеги Дмитрия Разумкова, в рамках визита она передала гуманитарную помощь, сообщила в среду пресс-служба Донецкой областной администрации.
"Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков вместе со спикером сейма Латвийской Республики Инарой Мурниеце посетили прифронтовой поселок Опытное в Донецкой области", - говорится в сообщении на сайте обладминистрации.
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Отмечается, что в ходе визита украинским военным и местным жителям была передана гуманитарная помощь.
"Латвийская Республика передала гуманитарный груз для украинских защитников и жителей Донецкой области... Гуманитарный груз отправится к военнослужащим и жителям Авдеевки, Торецка и Славянска", - добавили в обладминистрации.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Дмитрий РазумковТорецкИнара МурниецеДонецкая Народная РеспубликаДонецкая областная администрацияВерховная Рада УкраиныМинскООНВ мире
 
 
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