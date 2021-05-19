https://ria.ru/20210519/vizit-1733017565.html

Спикер сейма Латвии посетила Донбасс

Спикер сейма Латвии посетила Донбасс - РИА Новости, 19.05.2021

Спикер сейма Латвии посетила Донбасс

Спикер парламента Латвии Инара Мурниеце посетила Донбасс в сопровождении украинского коллеги Дмитрия Разумкова, в рамках визита она передала гуманитарную... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T18:35

2021-05-19T18:35

2021-05-19T18:35

дмитрий разумков

торецк

инара мурниеце

донецкая народная республика

донецкая областная администрация

верховная рада украины

минск

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0b/1727787784_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_cfbf6381ec65177fff9c8c5db128dee9.jpg

КИЕВ, 19 мая – РИА Новости. Спикер парламента Латвии Инара Мурниеце посетила Донбасс в сопровождении украинского коллеги Дмитрия Разумкова, в рамках визита она передала гуманитарную помощь, сообщила в среду пресс-служба Донецкой областной администрации."Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков вместе со спикером сейма Латвийской Республики Инарой Мурниеце посетили прифронтовой поселок Опытное в Донецкой области", - говорится в сообщении на сайте обладминистрации.Отмечается, что в ходе визита украинским военным и местным жителям была передана гуманитарная помощь."Латвийская Республика передала гуманитарный груз для украинских защитников и жителей Донецкой области... Гуманитарный груз отправится к военнослужащим и жителям Авдеевки, Торецка и Славянска", - добавили в обладминистрации.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210518/dnr-1732862637.html

https://ria.ru/20210518/donbass-1732811710.html

торецк

донецкая народная республика

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий разумков, торецк, инара мурниеце, донецкая народная республика, донецкая областная администрация, верховная рада украины, минск, оон, в мире