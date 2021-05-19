https://ria.ru/20210519/viza-1732960356.html

Совфед одобрил закон о выдаче российских виз без принципа взаимности

Совфед одобрил закон о выдаче российских виз без принципа взаимности - РИА Новости, 19.05.2021

Совфед одобрил закон о выдаче российских виз без принципа взаимности

Совет Федерации РФ одобрил в среду закон, разрешающий выдавать полугодовые туристические визы для граждан всех стран вне зависимости от визовой политики этих... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T14:26

2021-05-19T14:26

2021-05-19T14:26

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Совет Федерации РФ одобрил в среду закон, разрешающий выдавать полугодовые туристические визы для граждан всех стран вне зависимости от визовой политики этих государств в отношении россиян.В настоящее время для въезда в Россию иностранцы могут получить визу сроком на один месяц или на полгода в зависимости от того, какого срока визы выдают страны их гражданства, то есть на принципах взаимности.Кроме того, документ предусматривает возможность замены необходимого для получения визы подтверждения о приеме организацией из единого федерального реестра туроператоров подтверждением о бронировании гостиницы.Закон вступает в силу через 90 дней после его опубликования в случае, если он был подписан президентом.

https://ria.ru/20210505/bolgariya-1731242663.html

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2021

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