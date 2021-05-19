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Туризм
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Совфед одобрил закон о выдаче российских виз без принципа взаимности
Совфед одобрил закон о выдаче российских виз без принципа взаимности - РИА Новости, 19.05.2021
Совфед одобрил закон о выдаче российских виз без принципа взаимности
Совет Федерации РФ одобрил в среду закон, разрешающий выдавать полугодовые туристические визы для граждан всех стран вне зависимости от визовой политики этих... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T14:26
2021-05-19T14:26
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Совет Федерации РФ одобрил в среду закон, разрешающий выдавать полугодовые туристические визы для граждан всех стран вне зависимости от визовой политики этих государств в отношении россиян.В настоящее время для въезда в Россию иностранцы могут получить визу сроком на один месяц или на полгода в зависимости от того, какого срока визы выдают страны их гражданства, то есть на принципах взаимности.Кроме того, документ предусматривает возможность замены необходимого для получения визы подтверждения о приеме организацией из единого федерального реестра туроператоров подтверждением о бронировании гостиницы.Закон вступает в силу через 90 дней после его опубликования в случае, если он был подписан президентом.
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россия, новости - туризм, совет федерации рф, общество

Совфед одобрил закон о выдаче российских виз без принципа взаимности

14:26 19.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Совет Федерации РФ одобрил в среду закон, разрешающий выдавать полугодовые туристические визы для граждан всех стран вне зависимости от визовой политики этих государств в отношении россиян.
В настоящее время для въезда в Россию иностранцы могут получить визу сроком на один месяц или на полгода в зависимости от того, какого срока визы выдают страны их гражданства, то есть на принципах взаимности.
Кроме того, документ предусматривает возможность замены необходимого для получения визы подтверждения о приеме организацией из единого федерального реестра туроператоров подтверждением о бронировании гостиницы.
Закон вступает в силу через 90 дней после его опубликования в случае, если он был подписан президентом.
Посольство Болгарии в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
5 мая, 21:54
Консульская служба Болгарии начала прием документов россиян на визы
 
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