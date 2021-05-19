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Жители МО смогут арендовать велосипед в 350 сервисах проката
Жители МО смогут арендовать велосипед в 350 сервисах проката - РИА Новости, 19.05.2021
Жители МО смогут арендовать велосипед в 350 сервисах проката
Жители 29 округов Московской области смогут арендовать велосипед в 350 точках проката, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства сельского РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T19:35
2021-05-19T19:35
2021-05-19T19:35
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Жители 29 округов Московской области смогут арендовать велосипед в 350 точках проката, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.Он пояснил, что в 2020 году в этот период функционировали только 150 сервисов велопроката. Отмечается, что местным жителям и гостям региона предлагается покататься на двухколесном транспорте в Балашихе, Дмитрове, Домодедове, Дубне, Егорьевске, Жуковском, Кашире, Клину, Коломне, Королеве, Красногорске, Краснознаменске, Ленинском, Лобне, Лотошине, Мытищах, Наро-Фоминске, Одинцове, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Подольске, Протвине, Пушкине, Раменском, Сергиевом Посаде, Серпухове, Солнечногорске, Химках и Щелкове.В некоторых местах действуют специальные скидки для определенных категорий граждан. Речь идет о многодетных семьях и пенсионерах. Они могут воспользоваться услугой аренды со скидкой от 30 до 50%.В Подмосковье в среднем прокат обойдется взрослому в 150–250 рублей за час, а детям – 150–200 рублей в час.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости.
Жители 29 округов Московской области смогут арендовать велосипед в 350 точках проката, сообщил телеканал "360"
со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
"В текущем году их число увеличилось больше чем в два раза. Уже начали работу 350 точек велопроката в 29 городских округах региона", – уточнил глава министерства Сергей Воскресенский.
Он пояснил, что в 2020 году в этот период функционировали только 150 сервисов велопроката. Отмечается, что местным жителям и гостям региона предлагается покататься на двухколесном транспорте в Балашихе, Дмитрове, Домодедове, Дубне, Егорьевске, Жуковском, Кашире, Клину, Коломне, Королеве, Красногорске, Краснознаменске, Ленинском, Лобне, Лотошине, Мытищах, Наро-Фоминске, Одинцове, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Подольске, Протвине, Пушкине, Раменском, Сергиевом Посаде, Серпухове, Солнечногорске, Химках и Щелкове.
В некоторых местах действуют специальные скидки для определенных категорий граждан. Речь идет о многодетных семьях и пенсионерах. Они могут воспользоваться услугой аренды со скидкой от 30 до 50%.
В Подмосковье в среднем прокат обойдется взрослому в 150–250 рублей за час, а детям – 150–200 рублей в час.