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В Евросоюзе рассказали о темпах вакцинации от коронавируса
В Евросоюзе рассказали о темпах вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 19.05.2021
В Евросоюзе рассказали о темпах вакцинации от коронавируса
В Европейском союзе на сегодняшний день хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили уже порядка 40% взрослого населения, сообщила представитель... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T13:51
2021-05-19T13:51
2021-05-19T13:51
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БРЮССЕЛЬ, 19 мая – РИА Новости. В Европейском союзе на сегодняшний день хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили уже порядка 40% взрослого населения, сообщила представитель Еврокомиссии Дана Спинант."Порядка 40% взрослого населения ЕС получили по меньшей мере одну дозу вакцины. Темпы вакцинации продолжают ускоряться, мы на правильном пути", - написала она в Twitter.По словам представителя Еврокомиссии, в ЕС поставлены 237,5 миллиона доз вакцин, сделаны всего 202,8 миллиона уколов.
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коронавирус covid-19, еврокомиссия, евросоюз, в мире