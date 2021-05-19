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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210519/vaktsinatsiya-1732952389.html
В Евросоюзе рассказали о темпах вакцинации от коронавируса
В Евросоюзе рассказали о темпах вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 19.05.2021
В Евросоюзе рассказали о темпах вакцинации от коронавируса
В Европейском союзе на сегодняшний день хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили уже порядка 40% взрослого населения, сообщила представитель... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T13:51
2021-05-19T13:51
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 19 мая – РИА Новости. В Европейском союзе на сегодняшний день хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили уже порядка 40% взрослого населения, сообщила представитель Еврокомиссии Дана Спинант."Порядка 40% взрослого населения ЕС получили по меньшей мере одну дозу вакцины. Темпы вакцинации продолжают ускоряться, мы на правильном пути", - написала она в Twitter.По словам представителя Еврокомиссии, в ЕС поставлены 237,5 миллиона доз вакцин, сделаны всего 202,8 миллиона уколов.
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коронавирус covid-19, еврокомиссия, евросоюз, в мире

В Евросоюзе рассказали о темпах вакцинации от коронавируса

13:51 19.05.2021
 
© REUTERS / Ciro De Luca Центр вакцинации в Неаполе, Италия
Центр вакцинации в Неаполе, Италия - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© REUTERS / Ciro De Luca
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 19 мая – РИА Новости. В Европейском союзе на сегодняшний день хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили уже порядка 40% взрослого населения, сообщила представитель Еврокомиссии Дана Спинант.
"Порядка 40% взрослого населения ЕС получили по меньшей мере одну дозу вакцины. Темпы вакцинации продолжают ускоряться, мы на правильном пути", - написала она в Twitter.
По словам представителя Еврокомиссии, в ЕС поставлены 237,5 миллиона доз вакцин, сделаны всего 202,8 миллиона уколов.
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