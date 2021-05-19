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Наука
https://ria.ru/20210519/utechka-1733008905.html
Космонавт нашел утечку в скафандре перед выходом в открытый космос
Космонавт нашел утечку в скафандре перед выходом в открытый космос - РИА Новости, 19.05.2021
Космонавт нашел утечку в скафандре перед выходом в открытый космос
Космонавт Олег Новицкий при проверке скафандра перед выходом в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) обнаружил утечку в одной из... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T17:58
2021-05-19T17:58
наука
олег новицкий
международная космическая станция (мкс)
центр управления полетами
космос - риа наука
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Космонавт Олег Новицкий при проверке скафандра перед выходом в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) обнаружил утечку в одной из перчаток, ее заменили на запасную, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.Ранее в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что выход Новицкого с Петром Дубровым на внешнюю поверхность станции планируется на 2 июня. Им предстоит подготовить модуль "Пирс" к расстыковке от МКС перед приходом нового модуля "Наука", а также заменить сменную панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования модуля "Заря".Согласно переговорам, в среду Новицкий доложил специалисту подмосковного Центра управления полетами, что при проверке герметичности скафандра "Орлан-МКС" давление в нем упало, добавив, что слышит звук выходящего воздуха."(Воздух) травит в районе перчатки... Правая перчатка, указательный палец", - сказал космонавт.Специалист посоветовал Новицкому поменять перчатку на запасную, и повторная проверка герметичности скафандра показала, что проблема решена.Сейчас на МКС работают россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.
https://ria.ru/20210517/kosmos-1732614457.html
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олег новицкий, международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука

Космонавт нашел утечку в скафандре перед выходом в открытый космос

17:58 19.05.2021
 
© Фото : Роскосмос/Олег НовицкийПроверка скафандров и корабля перед возвращением на Землю космонавта Олега Новицкого и Тома Песке
Проверка скафандров и корабля перед возвращением на Землю космонавта Олега Новицкого и Тома Песке - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© Фото : Роскосмос/Олег Новицкий
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Космонавт Олег Новицкий при проверке скафандра перед выходом в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) обнаружил утечку в одной из перчаток, ее заменили на запасную, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.
Ранее в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что выход Новицкого с Петром Дубровым на внешнюю поверхность станции планируется на 2 июня. Им предстоит подготовить модуль "Пирс" к расстыковке от МКС перед приходом нового модуля "Наука", а также заменить сменную панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования модуля "Заря".
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Согласно переговорам, в среду Новицкий доложил специалисту подмосковного Центра управления полетами, что при проверке герметичности скафандра "Орлан-МКС" давление в нем упало, добавив, что слышит звук выходящего воздуха.
"(Воздух) травит в районе перчатки... Правая перчатка, указательный палец", - сказал космонавт.
Специалист посоветовал Новицкому поменять перчатку на запасную, и повторная проверка герметичности скафандра показала, что проблема решена.
Сейчас на МКС работают россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.
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НаукаОлег НовицкийМеждународная космическая станция (МКС)Центр управления полетамиКосмос - РИА Наука
 
 
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