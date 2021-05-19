https://ria.ru/20210519/utechka-1733008905.html

Космонавт нашел утечку в скафандре перед выходом в открытый космос

Космонавт нашел утечку в скафандре перед выходом в открытый космос - РИА Новости, 19.05.2021

Космонавт нашел утечку в скафандре перед выходом в открытый космос

Космонавт Олег Новицкий при проверке скафандра перед выходом в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) обнаружил утечку в одной из... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T17:58

2021-05-19T17:58

2021-05-19T17:58

наука

олег новицкий

международная космическая станция (мкс)

центр управления полетами

космос - риа наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/149542/08/1495420879_0:104:2049:1256_1920x0_80_0_0_48ca5a16e77e6a2f3025434373612850.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Космонавт Олег Новицкий при проверке скафандра перед выходом в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) обнаружил утечку в одной из перчаток, ее заменили на запасную, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.Ранее в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что выход Новицкого с Петром Дубровым на внешнюю поверхность станции планируется на 2 июня. Им предстоит подготовить модуль "Пирс" к расстыковке от МКС перед приходом нового модуля "Наука", а также заменить сменную панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования модуля "Заря".Согласно переговорам, в среду Новицкий доложил специалисту подмосковного Центра управления полетами, что при проверке герметичности скафандра "Орлан-МКС" давление в нем упало, добавив, что слышит звук выходящего воздуха."(Воздух) травит в районе перчатки... Правая перчатка, указательный палец", - сказал космонавт.Специалист посоветовал Новицкому поменять перчатку на запасную, и повторная проверка герметичности скафандра показала, что проблема решена.Сейчас на МКС работают россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.

https://ria.ru/20210517/kosmos-1732614457.html

https://ria.ru/20210519/yavlenie-1732881860.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег новицкий, международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука